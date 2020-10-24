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台大癌醫納為台大醫院分院 最快明年1月上路

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台大校務會議決議，台大癌醫改成為台大醫院的分院，行政層級降一級，但可獲更多資金和醫療人力。此案要經教育部和衛福部同意，最快明年1月上路。記者潘乃欣／攝影
台大校務會議決議，台大癌醫改成為台大醫院的分院，行政層級降一級，但可獲更多資金和醫療人力。此案要經教育部和衛福部同意，最快明年1月上路。記者潘乃欣／攝影

鴻海董事長郭台銘日前捐助成立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院，不過台大癌醫至今仍入不敷出，每月虧損4000到5000萬元，由校務基金來承擔。如不改制，預估明年夏天校務基金就會用罄。台大校務會議今決議，台大癌醫改成為台大醫院的分院，行政層級降一級，但可獲更多資金和醫療人力。此案要經教育部和衛福部同意，最快明年1月上路。

台大校長管中閔表示，台大癌醫2019年7月開始營運，現行編制上，台大癌醫隸屬台大醫學院，和台大醫院是兩家醫院，兩邊醫護人力流動受到管制。台大癌醫成立初期病人數不足，每個月虧損在4000到5000萬元之間，目前由校務基金支撐，如不改變做法，明年夏天可借用校務基金額度就會告罄。除了經費，兩院人力、設備無法流通，台大癌醫要撐大有困難。

管中閔表示，台大癌醫改制後，不是完全併入台大醫院，能維持郭先生當時捐助的理念， 又可以跟台大醫院結合一起，有望快速轉虧為盈。

台大副校長張上淳指出，改制對兩邊都有助益，國內癌症病人越來越多，台大醫院照顧量能不足，多年前本來就想蓋一棟癌醫大樓。那時候碰到郭台銘家人受癌症影響過世，郭知道台大要蓋大樓，說要協助成立更好的癌醫，編制上屬於單獨一家caner center。

張上淳說，改制後行政層級有調整，從本來只隸屬醫學院，變成醫學院下設的台大醫院的分院。不過運作不會有改變，床位數也會維持原訂計畫。台大癌醫仍處成立初期，除了資金，護理人員也不足或較資淺，院方不考慮完全開床，130床中只開85床左右。病人數不足，也就影響收入。

至於校方改制有沒有徵詢捐助人意願？管中閔，目前與鴻海點交的數字約100億元，捐助人只是捐錢，對於行政層級改變沒意見。

張上淳也說，台大癌醫改制後，出資單位不同，從原本由校務基金支持，未來改由台大醫院主管癌醫的經費來源。台大癌醫設有還款機制，未來會逐步還款給台大醫院。

台大醫院 醫學院 張上淳

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