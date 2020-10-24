雙語師資再添培育管道 教部要設「學士後教育學分班」

蔡英文總統喊出雙語國家目標，預計2030年要培育雙語教學師資達5000名，已有不少縣市學校轉型雙語學校，但雙語師資供不應求，師資職前培育、在職教師增能也需要時間，影響政策目標。教育部近日通過師審會，同意雙語師資以「學士後教育學分班」管道培育雙語師資，開課細節、名額仍待與師培大學討論，預計109學年度第2學期起開班。

教育部今在高雄師範大學舉行「109年度師資培育之大學主管聯席會議」，會中說明此新政策。目前雙語師資共有兩大培育管道，分別為職前培育與在職進修。職前培育又分為一般師培、公費培育，自108學年起，只要具備CEFR B2及以上英語能力，並修習教育專業與專門課程、雙語教學課程者，即可取得雙語教師資格，108學年度已有322名雙語教學師資生，持續擴增。

由於地方急缺雙語師資，教育部自109學年起，也針對在職教師開設雙語教學增能課程，已提供150名在職教師增能，因僅修習學分數較少，通過增能後，不會新拿教師證，僅會註記雙語次專長。

教育部2019年12月修正公布「師資培育法」，增訂第8條之1規定，中央主管機關視政策需要，經師資培育審議會通過後，可招收具特定條件大學畢業生，修習師資職前教育課程至少一年等條件，教學演示折抵半年實習，藉以縮短培育期，填補師資缺口。

為再添雙語師資新血，教育部將加開雙語師資培育管道，規畫「學士後教育學分班」，師審會近日已通過，只要英語達CEFR B2及以上英語能力，且有本科系專業，如中等學校要雙語數學師，該師資則要具備英語能力，也要是數學科系背景，就符合修習資格。

教育部表示，雙語「學士後教育學分班」預計109學年度第2學期起開班，預計開設2年，每年在師培大學規畫開設國小及中等各2班，計開設4班，每班招收30至35人，2年總計招收240至280人，目前開課細節仍待討論。

現場有師培中心主管提問，「學士後教育學分班」資格僅需大學以上學歷，憂心師資培育品質。對此，教育部師藝司司長鄭淵全表示，短期內希望能增加培育量，師審會也不斷問師資品質、實習，最後決定具備本科專業，另也要有B2以上語文能力，只有找最優秀、合適的人，才能在短時間內培養適合的人。

「學士後教育學分班」培育管道已非新例，全民國防學士後學分班自108學年起，教育部協調有全民國防教育相關系所師培大學（淡江、政大、中興、中正、中山），連續3年開班，預計111年回歸職前培育；本土語言學士後學分班自109學年度起開設，連續2年開班，再依培育師資人數決定2年後是否再開班。