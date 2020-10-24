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哀敦砥悌作者怒了！ 梅丁衍：不會因取消展出恢復邦交

聯合報 / 記者楊德宜陳宛茜／台北即時報導
台北市立美術館展出的藝術家梅丁衍作品「哀敦砥悌」。記者楊德宜／攝影
台北市立美術館展出的藝術家梅丁衍作品「哀敦砥悌」。記者楊德宜／攝影

北市立美術館展出藝術家梅丁衍的作品「哀敦砥悌」，卻遭台北市議員游淑慧批非常不適當，甚至台北市長柯文哲說出把北美館長記過，不過柯文哲昨天道歉指是誤會。梅丁衍在他個人臉書表示，不會有任何已經斷交國家，會對他的藝術表現手法提出抗議，因為政治的複雜性並非如此容易解套。

「也絕不會因為取消了該作品的展出，就能恢復邦交！」他說，如果還欲假借公立機構之名而取消展覽，顯然就是以公權力介入藝術活動，此居心叵測，這才是對公共藝術最大的戕害。

梅丁衍的作品「哀敦砥悌」，其中因指與我斷交的國家冷血動物、賣友求榮、貪得無厭等字眼，被游淑慧在臉書批「北美館是市立場館，策展內容應是公眾可接受的藝術，最好別搧動仇外或情緒發洩的元素」。事實上，梅丁衍的「哀敦砥悌」從1994年就開始發表，至今已26年，曾展出6次，其中4次適逢斷交。

梅丁衍表示，「列寧曾說：外交是內政的延伸」，這句話放之四海皆準，尤其是描述當前的國際關係。中華民國自從退出聯合國之後，一直面臨外交困境。就一個主權獨立的政體而言，台灣喪失了參與正式國際秩序的基本權利，這一開始就已經受到國際道義的冷落 ; 幾十年來，上千萬的中華民國國民，僅能在國際外交邊緣中求存，這已是世上最大的剝奪公共性正義的政治現實，豈可用一般公共藝術的價值來比擬？

他表示，事實早已證明，中華民國無法在國際上成為正規的國家，就是因為中華民國不被聯合國承認，換句話，聯合國組織在處理國際事務中，當然也是陷在政治現實的考量中，這說明國際政治本身就是不帶有正義的現實。

梅丁衍指出，當今中華民國的外交政策只能銀彈外交，「納稅人的公共正義？」但此手腕已完全不敵「被斷交」的命運。在此徹底不公不義的外交生態中，早已模糊了實質國民外交的真諦，顯露醜陋不堪的外交本質。

針對作品被質疑，梅丁衍說，在中文，有上百個正面或負面形容情誼的成語，這些帶有高深哲理的中國文化資產，已不具備實質內容，它們僅淪為情緒表達的日常語。「本人是以儒家文化的遺產，對當代國際外交情勢，作觀念性藝術的反諷，這屬創作言論的範疇，當然也將接受各種評議，此謂之公共性」。

「事實是：不會有任何已經斷交國家，會對本人藝術的表現手法提出抗議」，他說，因為政治的複雜性並非如此容易解套。換句話，「也絕不會因為取消了該作品的展出，就能恢復邦交！」如果還欲假借公立機構之名而取消展覽，顯然就是以公權力介入藝術活動，此居心叵測，這才是對公共藝術最大的戕害。

他說，在當前國際局勢敏感之際，切勿以自我審查的惡習，再次包裝眾所皆知的齷齪國際外交真相吧！

台北市立美術館展出的藝術家梅丁衍作品「哀敦砥悌」。記者楊德宜／攝影
台北市立美術館展出的藝術家梅丁衍作品「哀敦砥悌」。記者楊德宜／攝影

斷交 北市

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