未來金融家學習之旅 中金院迎新參訪中信總部

文 / 中信金融管理學院 提供

中信銀行董事長利明献勉勵新生永保誠信與正直

中信金融管理學院新生參訪中國信託總部，金融特色的學習之旅已成為學校獨特的迎新傳統！中信金融管理學院(下稱中金院)23日於產學合作夥伴-中國信託南港總部舉辦迎新活動，由中金院董事長馮寄台、中國信託銀行董事長利明献擔任主講人，勉勵新生把握大學四年培養數位金融即戰力，亦邀請校友分享職場生活，安排新生參觀中國信託金融園區、員工餐廳用餐，提前體驗未來金融家的日常。

中信金融管理學院大一新生至中國信託南港總部舉辦迎新活動，身兼學校董事的中信銀行董事長利明献(前排左六)與學生合影，期許成為誠信正直的金融家。 圖／中信金融管理學院 提供
中信金融管理學院大一新生至中國信託南港總部舉辦迎新活動，身兼學校董事的中信銀行董事長利明献(前排左六)與學生合影，期許成為誠信正直的金融家。 圖／中信金融管理學院 提供

「我們希望培養一批具有國際視野、專業金融知識與科技涵養的國際智慧金融家。」身兼中金院董事的中信銀行董事長利明献，特別關注學校發展，他提醒學生在校時就要隨時掌握變動中的國際政經情勢、產業變化，才能自我養成適應多變環境的能力，更要保有誠信與正直，因為這是成為金融家基本的原則。利董事長也強調，中國信託與中金院的產學合作受到金管會及教育部肯定為企業公益興學典範，期望大一新生在這次的參訪學習中能更加了解中信的企業價值與理念。

中國信託銀行董事長利明献勉勵新生把握大學四年，培養數位金融即戰力。 圖／中信金融管理學院 提供
中國信託銀行董事長利明献勉勵新生把握大學四年，培養數位金融即戰力。 圖／中信金融管理學院 提供

中金院辦學六年有成，不僅在1111人力銀行「2020企業最愛大學調查」中，名列企業最看好年輕潛力大學排行第一名，還以最年輕私立大學之姿，四度入榜「大學辦學績效成長Top20」學校，興學成績亮眼。馮寄台董事長感謝有中國信託優質的產學合作夥伴，投入資源打造最好的教學環境，讓學生能站在巨人的肩膀上學習。他也期許新生傳承辜仲諒創辦人的公益使命，樂於分享與助人，做一個有溫度的國際智慧金融家。

中信金融管理學院邀請在中信集團任職的校友分享求學求職經驗，幫助新生及早建立職涯目標。 圖／中信金融管理學院 提供
中信金融管理學院邀請在中信集團任職的校友分享求學求職經驗，幫助新生及早建立職涯目標。 圖／中信金融管理學院 提供

為了讓新生提早擘劃人生藍圖，學校邀請中金院校友分享在學與求職經驗談。目前是中信儲備幹部的李佳穎和信用分析人員的李欣諭，建議學弟妹積極提升四力—語言力、思考力、表達力、管理力，並培養各種興趣，把握每一次表現機會，將來進入職場能更快適應環境；校友劉政宏工作內容是分析企業授信風險，他引用日劇《半澤直樹》台詞，讓他最印象深刻的不是「加倍奉還」，而是「銀行是要為真正需要幫助的企業提供服務」，不僅砥礪自己保持初衷，也提醒學弟妹認真學習各項財報分析課程，將來才能以專業去幫助客戶。

中信金融管理學院新生參觀中國信託總部，於生聲不息LED互動裝置藝術拍照留影。 圖／中信金融管理學院 提供
中信金融管理學院新生參觀中國信託總部，於生聲不息LED互動裝置藝術拍照留影。 圖／中信金融管理學院 提供

中信金融管理學院每年在中國信託總部安排迎新活動，中金院校長施光訓表示，產學合作迎新不僅讓學生體驗金融產業生態，更要讓他們看見未來願景，提早確定職涯目標，在國際智慧金融家的路上開心前行。

中信金融管理學院官方網站：www.ctbc.edu.tw

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