台南創新反霸凌 學生自編防制手冊

營造友善校園環境，加強推動校園反霸凌，是校園重點工作，台南市採取一連串防制作為，包括由崇學國小、金城國中辦理防制校園霸凌領航學校、建制校園安全防護網站、品德教育教案甄選、定期問卷抽測等。金城國中學生更自編反霸凌手冊，用同儕思維宣導校園反霸凌。

教育局長鄭新輝表示，反霸凌作法上分事前預防、事件處理及事後關懷。事先預防部分，鼓勵學校辦理品德教育特色學校及品德教育具體作法範例徵選，除分享並透過領航學校研發實的防霸凌課程、情緒繪本，提供各校觀摩使用。

事件處理的部分，訂定台南市政府所屬學校處理校園霸凌事件注意要點，將處理流程「法制化」，並建置校園安全防護網系統掌握學校處理進度，每年4、10月進行校園生活問卷線上施測，主動發現疑似霸凌情形。在事後關懷的部分，結合教育局輔諮中心進行個案輔導，並推動修復式正義方案，促使學生互相了解並原諒彼此。

建興國中學務主任李明山分享成功案例，他說，該校原有位擔任幹部的女學生，因負責盡職，常會斥責偷懶的男同學並報告老師，造成幾名男同學常被責罰。之後這幾名男同學就在班上刻意排擠對方，慫恿同學集體嘲諷訕笑，後經學校介入處理，判定為言語及關係霸凌，對雙方進行輔導處遇，並安排修復式正義方案。溝通過程中，幾經衝突及波折，終使兩方重修舊好，回復往日情誼。

金城國中校長蔡明昌表示，該校除建立反霸凌環境，也透過問卷調查發現問題，找出原因，進而解決。同時編製教師版、學生本反霸凌手冊，學生本由學生自己製作，更能貼近孩子的心，達到宣導功能。