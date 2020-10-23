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不做學習歷程檔案竟要記過？ 議員爆新課綱師生壓力大

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中市議員批108新課綱要求做「學習歷程檔案」，造成師生困擾。記者張明慧／攝影
台中市議員批108新課綱要求做「學習歷程檔案」，造成師生困擾。記者張明慧／攝影

108新課綱要求要做「學習歷程檔案」，讓師生困惑、家長焦慮，台中市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、張耀中今質詢指出，學校行政端要求老師讓檔案件數衝大，老師迫於壓力，以記過威脅學生一定要做學習歷程，師生課業負擔更加重；中市教育局長楊振昇說，已一再提醒從高一就要準備，不能等高三急就章，會再各項校長、教師會議再規範。

張玉嬿表示，108新課綱規定，學生上傳的學習歷程檔案直接影響大學入學成績，台中已有學校行政端要求老師回報學生上傳件數統計，有些老師迫於學校壓力，強力要求學生該科學習應該做成檔案，無疑加重老師教學負擔、孩子學習負荷。

最離譜是部分老師竟然以記過威脅學生，要讓檔案件數衝大，學生被怕記過，又怕成績被壓低，有些人只好找同學代寫，或靠校外的補習班美化；極少數老師拒絕教學壓力增加，課程素材故意不符上傳規格，還表態拒絕學生做成檔案，讓該科成績表現突出的學生大嘆不公。

謝志忠、王立任、張耀中也說，學校誤解108新課綱主旨，老師又反應兩極，孩子又被家長要求進學習歷程檔案補習班，花錢上一大堆營隊，孩子休閒時間減少，「多元表現」變成「多錢表現」，受苦的學生當然會生氣、抗議。

議員們表示，目前國發會的「公共政策網路參與平台」討論此事，已有超過8500個附議要求移除學習歷程檔案，教育局是政策的執行者，卻對各校實務推動狀況了解不夠深入，事發至今超過20天，竟沒和各高中職校長開會座談，讓立意良善的政策一再被誤解。

台中市議員批108新課綱要求做「學習歷程檔案」，造成師生困擾。記者張明慧／攝影
台中市議員批108新課綱要求做「學習歷程檔案」，造成師生困擾。記者張明慧／攝影
台中市議員批108新課綱要求做「學習歷程檔案」，造成師生困擾。記者張明慧／攝影
台中市議員批108新課綱要求做「學習歷程檔案」，造成師生困擾。記者張明慧／攝影

課綱 補習 教育局 108課綱 學習歷程檔案

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