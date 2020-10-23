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這個高中好強! 10年培育122位醫科生 興國醫科班參訪台大醫學院 預約未來醫學路

文 / 台南市興國中學 提供

醫學系是許多莘莘學子心目中的第一志願，但有多少學生進入醫學院前已經對心儀的科系有初步了解？還是入學後才開始摸索呢？台南興國高中以醫科搖籃聞名，每年招收兩班醫科專班，近10年有122位學生錄取醫學系和牙醫系，下個學期起還將增設住宿專班加強輔導，是南部家長最關注的特色升學高中。

五位教授級主任與學生對談交流，暢談從醫心得，並分享醫學工作的成就與辛苦。 圖／台南市興國中學 提供
五位教授級主任與學生對談交流，暢談從醫心得，並分享醫學工作的成就與辛苦。 圖／台南市興國中學 提供

興國高中醫科班師生與台大醫院師長合影留念。 圖／台南市興國中學 提供
興國高中醫科班師生與台大醫院師長合影留念。 圖／台南市興國中學 提供

興國中學黃向吟校長15日率醫科班師生北上台大醫學院參訪，台大醫院吳明賢院長及醫學系盛望徽主任熱情接待，並邀請教學部陳彥元副主任、內科部黃泰中醫師、外科部紀乃新醫師、公共事務室趙于萱主任等五位教授級主任與學生對談交流，暢談從醫心得，並分享醫學工作的成就與辛苦，學生除特別向辛苦的醫療人員致敬，並及早自我預約未來醫學路，堅定升學發展目標。

學生至台大醫院臨床技能中心參訪，由教學部陳彥元副主任（左）說明醫手術技能培養的歷程。 圖／台南市興國中學 提供
學生至台大醫院臨床技能中心參訪，由教學部陳彥元副主任（左）說明醫手術技能培養的歷程。 圖／台南市興國中學 提供

黃向吟校長特別感謝台大醫院安排，讓學生踏入夢寐以求的醫學院殿堂，參觀臨床技能中心、兒童醫療大樓及公共藝術導覽，讓醫科班師生大開眼界。行程中有兩位台大醫學院的興國校友，現為實習醫生的醫學系岩學長及就讀牙醫系黃學長也前來關心，勉勵學弟妹堅定志向，安心在興國師長的輔導下，一定可以順利過關，踏入夢想的醫學院就讀。當然最重要的是先穩定自己面對考試的心情，將考試壓力轉化成訓練心理素質的好機會。

興國高中新學期「住校衝刺班」八人青年旅館式宿舍（此圖為樣品屋，工程施作中）。 圖／台南市興國中學 提供
興國高中新學期「住校衝刺班」八人青年旅館式宿舍（此圖為樣品屋，工程施作中）。 圖／台南市興國中學 提供

興國高中醫科班是南部家長最關注的醫學院新生養成園地，校園環境清幽適宜學習和生活。 圖／台南市興國中學 提供
興國高中醫科班是南部家長最關注的醫學院新生養成園地，校園環境清幽適宜學習和生活。 圖／台南市興國中學 提供

台大醫院吳明賢院長及醫學系盛望徽主任共同主持的座談中，外科部紀乃新醫師分享心臟外科手術經驗、也幽默地點出內科醫師的「內斂」與外科醫師的「務實」，醫學系陳彥元副主任分享醫學倫理與醫病溝通，內科部黃泰中醫師除了勉勵同學堅定志向外，也分享自己的讀書秘訣。有學生問到該如何定義醫學工作的價值？吳明賢院長分享「醫學是不確定的科學加上可能的藝術」，要認清醫師不是神，替病患解除痛苦是工作的使命，但超出醫學技術時，舒緩與陪伴也是重要的。生命在本質就有沉重的原生負擔，要學會舉重若輕。學生對吳院長親切的溝通方式、高度的人文素養與社會關懷更是深受啟發。也有學生想了解人工智慧對醫學產業的衝擊，及醫學院校方對學習歷程的期待，醫學系盛主任鼓勵同學學習要有多元面向，掌握學習歷程最重要的原則是，真誠呈現所學、展現學習熱忱與活力，就有機會被看見。

舒適的校園空間，讓學生沉浸在學習氛圍中。 圖／台南市興國中學 提供
舒適的校園空間，讓學生沉浸在學習氛圍中。 圖／台南市興國中學 提供

興國高中社團活動多元，樂團陶冶學生音樂素養。 圖／台南市興國中學 提供
興國高中社團活動多元，樂團陶冶學生音樂素養。 圖／台南市興國中學 提供

　　興國高中醫科班是南部家長最關注的醫學院新生養成園地，歷年畢業生除了進入醫學系外，皆可以順利錄取頂尖國立大學。黃向吟校長擔任教務主任多年，是興國中學培養的課程規劃輔導專家。本學年起接任校長後，立即在本月安排校園2.0修繕，啟動安心課輔計畫，並動員全校教師，規畫在明（2021）年2月新學期開始，為有志攻頂和報考醫學系的同學開設「住校衝刺班」。

興國高中110學年將新設科學實驗班，滿足新課綱時代家長和學生適性揚才的需求。 圖／台南市興國中學 提供
興國高中110學年將新設科學實驗班，滿足新課綱時代家長和學生適性揚才的需求。 圖／台南市興國中學 提供

「學生課後在校和同學一起念書，安排適度的運動，可以讓學生遠離手機螢幕的誘惑！」黃校長說，依照歷年輔導經驗，安心留校夜讀一年，五科學測成績估計約可進步到10-15級分之多。下學期開始，參加「住校衝刺班」的學生將入住學校提供的全新青年旅社住宿空間，省去通勤時間，全面投入學習。正課後安排有經驗的特聘輔導師資，陪讀進行全學科輔導，並適性安排音樂與運動社團活動，另有專責人員住舍管理。黃校長也特別介紹109學年度興國中學高中與國中部同步推動雙語學程，提供全美語的課程打好學生的基礎。110學年度將在既有的醫科班、數理班、法政班外，增設國際實驗班和科學實驗班，滿足新課綱時代家長和學生適性揚才的需求。

109學年度興國中學高中與國中部同步推動雙語學程，聘請外籍師資提供全美語的課程打好學生的基礎。 圖／台南市興國中學 提供
109學年度興國中學高中與國中部同步推動雙語學程，聘請外籍師資提供全美語的課程打好學生的基礎。 圖／台南市興國中學 提供

興國高中新生入學校園參觀活動
活動日期：2020年12月5日
活動聯絡人：招生主任 陳玉婷
預約電話：(06)635-2201#1002 / 0917-883-310

興國高中暨國中部　http://www.hkhs.tn.edu.tw/index.php

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