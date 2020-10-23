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擬刪幼兒園外語條款 教部：修正後執行方式不變

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
2030年雙語國家，主打雙語的幼兒園漸增，教育部近日也預告修正「幼兒園教保服務實施準則」，移除外語教學條款。本報資料照片
2030年雙語國家，主打雙語的幼兒園漸增，教育部近日也預告修正「幼兒園教保服務實施準則」，移除外語教學條款。本報資料照片

蔡英文總統喊2030年雙語國家政策，教育部日前預告修正「幼兒教保及照顧服務實施準則」，刪除「不得進行全日、半日或分科外語教學」，此舉也引發教團、學者憂心，若幼兒園過度「美語化」，反讓幼兒連中文、生活自理能力都沒學好。

對此，教育部表示，這次修正準則，是為避免外界誤解禁止幼兒園實施外語教學，準則修正後的執行方式，與現行規定並無不同。另根據修正內容，法規仍保留「不得進行以精熟為目的之讀、寫、算教學」，意即課程仍以統整方式實施，不得單開一科教英語。

教育部說，幼兒園如要實施外語教學，仍須由具備外語能力的教保服務人員，根據幼兒發展需求及學習特性，採統整不分科方式融入課程實施，提供幼兒接觸外語的機會。根據《就業服務法》規定，若外籍教師在幼兒園任教屬違法，亦定有罰則。

實際上，現行法規未禁止幼兒園教英語，但過去有不少領有補習班牌的幼兒機構，同時也領有幼兒園牌照，高掛「雙語幼兒園」對外招生，還有外師開辦授課。但根據現行勞動法規，外師只能在大專院校、高中、補習班任教，卻有業者違法讓外師入幼兒園授課，地方政府稽查人力不足，防不勝防，更有立委形容是「幼兒園界的違章工廠」。

為配合雙語政策，教育部也自106學年度起，推動幼兒園英語融入式課程試辦計畫，採小規模在地方縣市辦理，讓現職教保員增能，比如在每天的大肌肉運動時間，老師在幼童跑跳時，同步教授英文單字，讓幼兒接觸到英文，建構幼兒園實施英語教學的模式。

但教團憂心，若幼兒園過度朝外語發展，將對幼教現場造成衝擊。台東大學幼教學系教授黃愫芬就指出，學齡前幼童教育更應重視自理能力，而非學科；全教總幼教委員會主委楊逸飛表示，法規鬆綁，預估會讓更多私幼朝全美語發展，或讓持補習班牌照的雙語幼兒園就地合法，且過度「美語化」的幼兒園也可能會忽視幼教本質，下一步更可能是修改就業服務法，開放外師向下延伸教學，這將動搖國本。

幼兒園 教育部 幼教

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