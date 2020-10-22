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幼兒園雙語教學鬆綁 銜接小學問題大

聯合報 / 記者趙宥寧潘乃欣／台北即時報導
蔡英文總統喊出2030年雙語國家目標，主打雙語的幼兒園漸增，教育部近日也預告修正「幼兒園教保服務實施準則」，鬆綁幼兒園的外語教學限制。本報資料照片
蔡英文總統喊出2030年雙語國家目標，主打雙語的幼兒園漸增，教育部近日也預告修正「幼兒園教保服務實施準則」，鬆綁幼兒園的外語教學限制。本報資料照片

蔡英文總統喊出2030年雙語國家目標，主打雙語的幼兒園漸增，教育部近日也預告修正「幼兒園教保服務實施準則」，鬆綁幼兒園的外語教學限制。但教育學者直言，兩、三歲就學英語，恐讓孩子忽視中文重要性，將動搖國本，且每人家庭經濟能力不同，此趨勢將導致小一新生英語程度差大，建議國中小雙語教育應實施分級配套。

根據現行「幼兒園教保服務實施準則」，幼兒園不得進行全日、半日或分科外語教學，雙語教學僅能從小三開始，幼兒園若標榜雙語屬違規。

教育部表示，為避免外界誤會政府禁止幼兒園外語教學，近日刪除外語教學限制，改為「不得進行以精熟為目的之讀、寫、算教學」，不過課程仍以統整方式實施，不得單開一科教英語。

全教總幼教委員會主委楊逸飛表示，法規鬆綁，預估會讓更多私幼朝全美語發展，或讓持補習班牌照的雙語幼兒園就地合法。過度「美語化」的幼兒園也可能會忽視幼教本質，孩子會誤會中文不重要，是動搖國本。

台東大學幼教學系教授黃愫芬則認為，學齡前幼童教育更應重視自理能力，而非學科。

不過本身是幼教業者的中華民國幼教聯合總會總會長洪懿聲則說，私幼朝向主題教學，經營不同需求幼兒，雙語非唯一，家長也可自由選擇蒙特梭利、福祿貝爾、華德福等不同教學法。

愈來愈多幼兒園教英語，將擴大國小一年級新生英語程度差距。教育部昨宣布與英國在台辦事處簽署教育合作意向書，推動國三、高三生英語鑑定。教育學者指出，語言程度鑑定要向下延伸到國小階段，並實施分級教學，以免部分學生聽不懂英語，學科落後，更易放棄英語。

曾在新加坡任教的台師大教育系教授林子斌表示，雙語教育的目的不是上更多英文課，而是創造學生開口說英語的環境，但學童語言程度不一，更好的方法是完善分級制度，如新加坡國民教育就分初、中、高三級語言班。我國不適合複製任一國教育，2030年前更應研擬適合台灣的雙語教育模式，才能落實雙語國家目標。

幼兒園 幼教 教育部

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