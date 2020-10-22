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終於硬起來！環球科大欠薪3個月 教育部開罰10萬元

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終於硬起來！環球科大欠薪3個月 教部開罰10萬元

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
環球科大教師遭到學校非法欠薪進入第三個月，教師下午在社運團體陪同下，再度前往教育部前陳情。記者陳正興／攝影
環球科大教師遭到學校非法欠薪進入第三個月，教師下午在社運團體陪同下，再度前往教育部前陳情。記者陳正興／攝影

私立環球科大欠教師薪水，高教工會今天再度到教育部門口舉行記者會，指出私立環球科技大學今年8月起，至少有七名教師因拒絕接受學術研究加給打四折的減薪條款，竟然遭學校違法欠薪，至今一毛加給未發。教育部技職司專門委員柯今尉出面接受陳情，並說教育部昨天已向環球科大開罰10萬元，要校方31日前補齊欠薪。如不改善，將依私校法，請董事會解聘校長。

前來陳情的環球科大教師說，教育部發函要求環球科大10月20日前改善違法欠薪情形，竟遭該校校長沈健華置之不理，擺明寧願受罰也不發還欠薪，意圖直接挑戰主管機關執法能耐。

老師們表示憂心，指沈健華知法犯法的欠薪行徑，將成為各校仿效的對象，成為敗壞高教體系價值的源頭。呼籲教育部部長潘文忠要拿出無比魄力硬起來，積極介入處理環球科大欠薪事件，以維護法律尊嚴及政府威信，並保障學校能及早回復正常運作。

高教工會表示，對於惡質的私校而言，主管機關光是「限期改善」、「開罰」，並沒有任何實質效用。甚至司法機關做成「假處分」，學校也是以繳交怠金因應，遭欠薪教師仍拿不到薪資。對學校來說，「拖久了」，總有相當多數的教師會放棄，接受減薪、或選擇自願離退，學校屆時連資遣費都不用付。最後還薪則拿學校經費支應，做決策的校長或董事也不痛不癢。

環球科大教師遭到學校非法欠薪進入第三個月，教師下午在社運團體陪同下，再度前往教育部前陳情。記者陳正興／攝影
環球科大教師遭到學校非法欠薪進入第三個月，教師下午在社運團體陪同下，再度前往教育部前陳情。記者陳正興／攝影
環球科技大學今年8月起，至少有七名教師因拒絕接受學術研究加給打四折的減薪條款，學校違法欠薪，至今一毛加給未發，教育部表示已開罰10萬元。記者潘乃欣／攝影
環球科技大學今年8月起，至少有七名教師因拒絕接受學術研究加給打四折的減薪條款，學校違法欠薪，至今一毛加給未發，教育部表示已開罰10萬元。記者潘乃欣／攝影

教育部 潘文忠 環球科大

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