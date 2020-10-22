終於硬起來！環球科大欠薪3個月 教部開罰10萬元

私立環球科大欠教師薪水，高教工會今天再度到教育部門口舉行記者會，指出私立環球科技大學今年8月起，至少有七名教師因拒絕接受學術研究加給打四折的減薪條款，竟然遭學校違法欠薪，至今一毛加給未發。教育部技職司專門委員柯今尉出面接受陳情，並說教育部昨天已向環球科大開罰10萬元，要校方31日前補齊欠薪。如不改善，將依私校法，請董事會解聘校長。

前來陳情的環球科大教師說，教育部發函要求環球科大10月20日前改善違法欠薪情形，竟遭該校校長沈健華置之不理，擺明寧願受罰也不發還欠薪，意圖直接挑戰主管機關執法能耐。

老師們表示憂心，指沈健華知法犯法的欠薪行徑，將成為各校仿效的對象，成為敗壞高教體系價值的源頭。呼籲教育部部長潘文忠要拿出無比魄力硬起來，積極介入處理環球科大欠薪事件，以維護法律尊嚴及政府威信，並保障學校能及早回復正常運作。