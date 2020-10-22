台北藝術博覽會開幕 藝品分離課稅將修法

全球新冠肺炎仍嚴峻下，台北藝術博覽會今天下午熱鬧開幕，今年藝博會期許在疫情下透過藝術，讓台灣與國際接軌，並提出「產、官、學、藏」4支撐藝術產業結構的重點，藝品收藏亦是此次展覽重點。文化部長李永得致詞也表示，政院已同意藝術品拍賣採分離課稅政策方向，目前已進入修法程序，未來可更提升國內藝文界的實力。

副總統賴清德在還沒開幕前就進入展場參觀，遇到知名漫畫家劉興欽開心趨前握手，笑說「我都是看你漫畫長大的」，同時也參觀具原住民元素的藝術展品，肯定藝博會的多元與豐富性。