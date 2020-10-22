台北藝術博覽會開幕 藝品分離課稅將修法
全球新冠肺炎仍嚴峻下，台北藝術博覽會今天下午熱鬧開幕，今年藝博會期許在疫情下透過藝術，讓台灣與國際接軌，並提出「產、官、學、藏」4支撐藝術產業結構的重點，藝品收藏亦是此次展覽重點。文化部長李永得致詞也表示，政院已同意藝術品拍賣採分離課稅政策方向，目前已進入修法程序，未來可更提升國內藝文界的實力。
副總統賴清德在還沒開幕前就進入展場參觀，遇到知名漫畫家劉興欽開心趨前握手，笑說「我都是看你漫畫長大的」，同時也參觀具原住民元素的藝術展品，肯定藝博會的多元與豐富性。
行政院長蘇貞昌致詞時表示，自己的太太是畫家，自己下班後就會成為太太的助手幫忙洗畫筆，非常感佩藝術家能將各樣的顏料一點一滴幻化成令人驚艷的藝術品，相信藝術家能貢獻自己的能力讓台灣更美麗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言