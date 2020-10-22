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台北藝術博覽會開幕 藝品分離課稅將修法

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（右四）下午出席台北藝術博覽會開幕儀式並參觀藝術品。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌（右四）下午出席台北藝術博覽會開幕儀式並參觀藝術品。記者潘俊宏／攝影

全球新冠肺炎仍嚴峻下，台北藝術博覽會今天下午熱鬧開幕，今年藝博會期許在疫情下透過藝術，讓台灣與國際接軌，並提出「產、官、學、藏」4支撐藝術產業結構的重點，藝品收藏亦是此次展覽重點。文化部長李永得致詞也表示，政院已同意藝術品拍賣採分離課稅政策方向，目前已進入修法程序，未來可更提升國內藝文界的實力。

副總統賴清德在還沒開幕前就進入展場參觀，遇到知名漫畫家劉興欽開心趨前握手，笑說「我都是看你漫畫長大的」，同時也參觀具原住民元素的藝術展品，肯定藝博會的多元與豐富性。

行政院長蘇貞昌致詞時表示，自己的太太是畫家，自己下班後就會成為太太的助手幫忙洗畫筆，非常感佩藝術家能將各樣的顏料一點一滴幻化成令人驚艷的藝術品，相信藝術家能貢獻自己的能力讓台灣更美麗。

副總統賴清德（左）下午參觀台北藝術博覽會，遇到知名漫畫家劉興欽（右）開心表示「我都是看你的漫畫長大的」。記者潘俊宏／攝影
副總統賴清德（左）下午參觀台北藝術博覽會，遇到知名漫畫家劉興欽（右）開心表示「我都是看你的漫畫長大的」。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌下午出席台北藝術博覽會開幕儀式，致辭時表示藝術家可以把各種顏料幻化成美麗的藝術品。記者潘俊宏／攝影
行政院長蘇貞昌下午出席台北藝術博覽會開幕儀式，致辭時表示藝術家可以把各種顏料幻化成美麗的藝術品。記者潘俊宏／攝影
副總統賴清德（中）、行政院長蘇貞昌（左四）、文化部長李永得（右四）及中華民國畫廊協會理事長鍾經新（右三）等人下午一起啟動為台北藝術博覽會開幕，期許台灣藝術接軌國際。記者潘俊宏／攝影
副總統賴清德（中）、行政院長蘇貞昌（左四）、文化部長李永得（右四）及中華民國畫廊協會理事長鍾經新（右三）等人下午一起啟動為台北藝術博覽會開幕，期許台灣藝術接軌國際。記者潘俊宏／攝影
副總統賴清德下午出席台北藝術博覽會開幕，期許台灣藝術接軌國際。記者潘俊宏／攝影
副總統賴清德下午出席台北藝術博覽會開幕，期許台灣藝術接軌國際。記者潘俊宏／攝影
副總統賴清德（左二）下午參觀台北藝術博覽會，遇到知名漫畫家劉興欽（右）開心表示「我都是看你的漫畫長大的」。記者潘俊宏／攝影
副總統賴清德（左二）下午參觀台北藝術博覽會，遇到知名漫畫家劉興欽（右）開心表示「我都是看你的漫畫長大的」。記者潘俊宏／攝影
副總統賴清德（右二）下午參觀台北藝術博覽會，觀賞展場內各項藝術品。記者潘俊宏／攝影
副總統賴清德（右二）下午參觀台北藝術博覽會，觀賞展場內各項藝術品。記者潘俊宏／攝影

藝術家 新冠肺炎 行政院

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