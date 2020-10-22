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第一屆台灣科學節開跑！串聯5科學館推上千場活動

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今舉行「2020的科普盛宴」記者會。圖／教育部提供
教育部今舉行「2020的科普盛宴」記者會。圖／教育部提供

108新課綱強調素養導向，尤其重視科技素養，教育部將於10月31日至11月15日舉辦「2020第一屆台灣科學節」，適逢世界地球日50年，以「我的地球，我來關懷」為主題，串聯國內五大科學館，也邀集充滿科普教育熱誠的公私機構一同共襄盛舉，推出上千場活動，估將吸引52萬人參與科普盛宴。

教育部今舉行「2020的科普盛宴」記者會，教育部常務次長林騰蛟、交通部中央氣象局長鄭明典，以及五大科學館長皆應邀出席。林騰蛟表示，過去課程較少探究科技領域，但新課綱強調科學素養，也強調科學的探究與實作，培養學生科學素養的能力，不僅在學校實施一班課程，也希望科教館所、民間資源共同配合新課程來貢獻心意。

林騰蛟說，透過科學節，不僅在學校讓學生有科學課程可學習，也讓社會大眾能快樂來玩科學，包含國立海洋科技博物館結合剪紙藝術，推出「仿生幻影工作坊」；國立台灣科學教育館將邀請美國「Matheatre」雙人表演劇團，跨海來台演出；國立自然科學博物館推出升級版科學體驗「大科學城堡」，民眾可以徜徉於科學的奇妙魔力；國立科學工藝博物館則將舉辦「解救地球－科技藏品擴增實境闖關」遊戲，讓民眾體驗密室逃脫、擴增實境。

記者會現場，也特別演出國立自然科學博物館籌辦的戶外大型科學藝術舞臺劇《星空的立法者－克卜勒的一生》，劇情跨越古今、懸疑精彩，描述德國科學家克卜勒（Johannes Kepler, 1571-1630）在研究了老師第谷精確的火星觀測數據之後，提出了正確行星運動理論，推翻了長達1500年的錯誤宇宙觀，是近代歐洲科學革命的重要推手。

教育部表示，館所配合主題，依各館特色，將於活動期間推出內容豐富、跨域多元類型的活動，各類活動場次統計如下:「精選活動」1099場次，「論壇及研討會」12場次，「舞臺劇與戲劇」15場次，「科學演示」95場次，「影展與展覽」314場次，「科學競賽」9場次，「工作坊」及「科學市集」155場次，預計將有52萬人前來參與。

記者會現場，也特別演出國立自然科學博物館籌辦的戶外大型科學藝術舞臺劇《星空的立法者－克卜勒的一生》。圖／教育部提供
記者會現場，也特別演出國立自然科學博物館籌辦的戶外大型科學藝術舞臺劇《星空的立法者－克卜勒的一生》。圖／教育部提供
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教育部 素養 博物館

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