新住民人數破56萬人 教育部與地方共推終身教育

國內新住民人數成長，已超過56萬人，為讓新住民及家庭有多元學習機會，教育部補助地方政府設立新住民學習中心，今、明兩天邀集地方新住民學習中心，針對新住民終身教育相關議題進行研討，藉由分享多元文化課程與活動經驗，激盪出新思維，深化新住民教育活動內涵。

根據內政部移民署統計，目前國內新住民人數已逾56萬人，教育部補助地方政府，設立共35所新住民學習中心，舉行社區教育、人文鄉土、語文學習、多元培力、法令常識等課程或教育活動，提供新住民及其家庭成員參與。

教育部表示，本次工作坊由嘉義縣碧潭國小校長翁瑞隆分享業務概況，翁瑞隆除了展現碧潭國小精心布置的新住民學習中心環境，也分享如何透過橫向聯繫以創造更多資源。

嘉義縣瑞峰國小校長陳月珍則以策略聯盟學校的角度，分享特色課程及活動成果，會中也安排新住民姊妹、來自越南的陳彤綺分享在台經驗，從越南來到臺灣，陳彤綺不僅取得台灣大同技術學院時尚設計系學歷，也有美髮美容的專業證照。

碧潭國小學生也在活動中表演泰國系列舞蹈，並透過多元文化DIY手作課程體驗，提升與會人員多元文化知能，國立高雄師範大學性別教育所教授游美惠也到現場，講述「多元文化，優勢培力與新住民女性」，發掘新住民女性的另一面。