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聖功女中雙語品格教育 空中英語教室校園巡演

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市聖功女中邀請空中英語教室到校進行雙語品格教育活動。記者鄭惠仁／攝影
台南市聖功女中邀請空中英語教室到校進行雙語品格教育活動。記者鄭惠仁／攝影

台南市天主教聖功女中課程活潑，辦理學藝活動，邀請《空中英語教室》進行雙語品格校園巡迴活動，這學期的主題是「A Friendfor Life一生的朋友」。今天的活動藉由情境式學習，用英語雙向互動，希望學生能更喜愛英文並實際應用。

有感於滑世代的青年學子面對多媒體的浪潮，人際互動仿佛是建立在社群媒體的按讚數、留言數上。就算人們面對面時，大家也只把注意力放在手機上，人際間的疏離感愈來愈重。空中英語教室團隊的外籍老師，透過英文學習遊戲、競賽與學生互動，鼓勵學生藉由團體合作，創造難忘的回憶，也刺激創造力、社交力、語言力、表達力，讓英文好玩、有趣、有生命力。

天韻合唱團也上台演唱多首英文歌曲，透過優美歌詞與音符，激發學生對美、對藝術的感動，讓英文在心中留下美好的感受。

108課綱以「核心素養」作為課程發展的主軸，強調學習不侷限於學科知識及技能，而應關注學習與生活的結合，聖功女中表示，持續辦理相關學藝活動，引進資源提升學生學習的興趣與視野。

台南市聖功女中邀請空中英語教室到校進行雙語品格教育活動。記者鄭惠仁／攝影
台南市聖功女中邀請空中英語教室到校進行雙語品格教育活動。記者鄭惠仁／攝影

空中英語教室 108課綱 社群媒體

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