教育部與英國簽約合作 助15所大學提升英語教學力

蔡英文總統喊出2030雙語國家願景，教育部長潘文忠昨天與英國在台辦事處正式簽署教育合作意向書，未來雙方將在英語教學、學習及評量部分共同合作，落實雙語國家目標。教育部表示，將評估台灣九年級和十二年級學生的英語水準，及協助十五所大學提升英語教學及學生英語能力，並將視成效推廣到其他大學校院。

教育部表示，按行政院所發布「2030雙語國家政策發展藍圖」，教育部以「全面啟動教育體系的雙語活化、培養台灣走向世界的雙語人才」為目標，透過加速教學活化及生活化、擴增英語人力資源、善用科技普及個別化學習、促進教育體系國際化、鬆綁法規建立彈性機制等五大策略，展現政府推動雙語國家政策的決心。

潘文忠表示，教育部致力與各國建立教育交流關係，以增進雙邊學術體系發展，並培養學生因應全球化挑戰的能力。在此一政策下，台、英雙邊教育合作關係近年來也迅速發展，目前英國在台留學生約400多人，在英國的台灣學生約3850人，英國與我國大專院校簽訂學術交流協議共209件。