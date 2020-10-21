家庭教育中心竟都在辦單身聯誼... 潘文忠允調整

台灣自2003年訂定《家庭教育法》，致力推廣家庭教育，也在各縣市成立家庭教育中心落實相關法規，但立法委員王婉諭卻發現，普遍縣市的家庭教育中心，竟都在舉行單身聯誼，質疑離「家庭教育」太遙遠，且教育部委託台師大設立ilove戀愛時光地圖網站，測驗內容竟認為「佔有」才是愛。對此，教育部長潘文忠表示，將跟委託單位討論，聯誼部份也會多加留意，不能太偏重單一性質活動。

立法院今舉行教育及文化委員會，潘文忠率相關單位備質詢。王婉諭表示，台灣經歷家暴兒虐，也有很多家長不敢生養小孩，因此訂定《家庭教育法》，詢問潘文忠，在家庭教育中，有哪些內容特別重要？

潘文忠表示，《家庭教育法》上路後，各縣市也成立專責中心具體落實，但他也坦言，近幾年也發現，地方執行應該要更強化。王婉諭則接著說，普遍縣市的家庭教育中心，竟常在推單身聯誼活動，雖然希望落實組成家庭，「是否離家庭教育有點遙遠？」。

潘文忠起初未正面回應，僅提及今年家庭教育計畫經費較去年增加一倍，未來也將增加專職人員，家庭教育範圍也包括婚姻教育、親子教育等。但王婉諭頻問，主辦單身聯誼是否適當？是否該調整？潘才說，「這方向會來注意，不能太偏重單一」。

王婉諭也指出，家庭教育計畫另有「ilove戀愛時光地圖」，透過多樣遊戲測驗，測試是否真心愛上對方。

但實際點開iLove戀愛時光地圖，在有關是愛還是喜歡的小遊戲中，列舉「我很想要獨自佔有他」、「我願意在班上或團體中，做什麼事都投他一票」、「我最在意的是他幸不幸福」、「如果不能跟他在一起，我會覺得人生很悲慘」等26道測驗題目。

王婉諭指出，台灣一年間約有6萬件親密暴力事件，但在上述題目中，只要回答任何一個「否」，就不是愛，只有達「是」，才是愛上對方，難道教育部認同盲目的愛情才是愛？這樣對「愛」的定義是對的嗎？