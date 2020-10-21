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誤解5G會傳播新冠病毒 國人辨科學新聞真偽不及格

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
新興科技媒體中心今天發表科學媒體素養調查，發現國人選讀理工科比率高，對科學知識和普遍性概念認知程度高，不過請受訪民眾辨別10題科學新聞的真偽，滿分10分，國人平均分數只5.42分。記者潘乃欣／攝影
新興科技媒體中心今天發表科學媒體素養調查，發現國人選讀理工科比率高，對科學知識和普遍性概念認知程度高，不過請受訪民眾辨別10題科學新聞的真偽，滿分10分，國人平均分數只5.42分。記者潘乃欣／攝影

108課綱強調素養，也就是將知識應用於生活的能力。但新興科技媒體中心今天發表科學媒體素養調查，發現國人選讀理工科比率高，對科學知識和普遍性概念認知程度高，不過請受訪民眾辨別10題科學新聞的真偽，滿分10分，國人平均分數只5.42分。

鑽研科學傳播和教育的大學教師對此表示，素養無法靠補習一蹴可幾，中小學要更致力落實素養教育。科學家也應走出實驗室和新聞記者合作，一起將知識轉化成正確的通俗內容，提升國人科學媒體素養。

新興科技媒體中心透過民調詢問1068名國人10個科學新聞標題，包括同不同意「5G網路會傳播新冠肺炎病毒」、「海上風力發電機遇到颱風會被吹倒」、「研究證實老鼠抽電子菸會致癌，人類抽電子菸也會致癌」、「日本醫師表示癌症可分為良性癌和惡性癌」、「紅肉吃太多會導致心血管疾病」等，滿分10分，國人平均分數只5.42分。

政治大學傳播學院特聘教授徐美苓對此表示，素養是一種有辦法分辨和判斷資訊的能力，如今新課綱也推動素養，學校教育要多加把勁，而不是要求社會設立更多查證機構。

台灣大學國發所教授周桂田則說，如今邁入擁有更多複合科技物品的社會，越來越多事物都要透過跨領域視野來理解，如果理解不充分，更會引爆大家不信任。面對此環境，人才教育要邁向跨領域，培養多元、要有創新能力的未來人才。

新興科技媒體中心博士後研究員陳璽尹說，這項調查以「科學媒體素養」為主軸，探討的是科學研究被轉譯後，有沒有辦法被解讀、看懂和分辨真偽。理想上，轉譯者為記者或相關職務，但他們需要專家的協助。

台灣大學物理系教授高涌泉指出，台灣就讀理工科學生占比高於許多先進國家，科學理解水準優。不過媒體環境改變，越來越沒有所謂科學記者，如何促成或培養轉譯科學的人才，也就是他們非專家、非一般閱讀民眾，但對科學資訊有高解讀能力，是重要的任務。

周桂田說，呼籲科技部鼓勵學者善盡社會責任，鼓勵學者不應該一直躲起來寫論文，也要多和民眾、媒體溝通，打造媒體和科學專家緊密聯絡的環境。

素養 108課綱 電子菸

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