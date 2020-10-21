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法廣節目疑「揚中貶台」停播　潘文忠：尊重電台決定

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部長潘文忠今早出席立法院教育與文化委員會議，會前媒體問及教育電台「法廣」一事。記者趙宥寧／攝影
教育部長潘文忠今早出席立法院教育與文化委員會議，會前媒體問及教育電台「法廣」一事。記者趙宥寧／攝影

教育部所屬教育廣播電台與中央廣播電台合作，轉播法國廣播電台節目，內容遭疑「揚中貶台」、「親中批美」，被疑是吹捧中國領導人習近平政策的大外宣。教育電台已暫停轉播法廣節目，但外界質疑，教育部所屬單位過度揣摹上意、矯枉過正。對此，教育部長潘文忠今表示，兩電台是非常專業的電台，教育部也是在電台決定後，才了解電台的處理程序，教育部尊重專業評估。

潘文忠今早出席立法院教育與文化委員會議，會前媒體問及教育電台「法廣」一事。潘文忠表示，為促成台法交流合作，由中央廣播電台主導有關台法的廣播節目，相關節目在教育廣播電台播出，以教育文化內容為主。

但日前法廣節目播出，卻傳出爭議，潘文忠表示，經教育廣播電台與中央廣播電台討論，與當時的合作議題有違背之處，兩電台決定暫停播出，希望能對播出節目內容，回到當時合作，也就是以「教育文化」內容為主，教育部了解也尊重這項決定。

媒體質疑，節目停播，是否有教育部高層揣摩上意？潘文忠強調，兩電台是非常專業的電台，就兩電台對節目的了解，以及當時提供節目的播製宗旨而作出決定。

「這部分純粹以電台製作宗旨與合作共同意向來作討論決定」，潘文忠表示，教育部予以尊重，也是在電台作出決定後，教育部才了解這樣的處理程序，尊重兩專業電台的評估。

教育部 潘文忠 立法院

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