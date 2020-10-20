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媽想看小孩照被幼稚園師拒 網怒：醒醒，老師工作是教小孩不是拍照！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名媽媽在臉書抱怨，她向老師反應小孩的照片重複上傳，沒想到老師卻要她直接換一間幼稚園，令她相當傻眼。示意圖／ingimage
一名媽媽在臉書抱怨，她向老師反應小孩的照片重複上傳，沒想到老師卻要她直接換一間幼稚園，令她相當傻眼。示意圖／ingimage

為了紀錄孩子的成長，有些幼稚園會將平日孩子上課的情形拍照傳給家長，不過有一名媽媽在臉書抱怨，她向老師反應小孩的照片重複上傳，沒想到老師卻要她直接換一間幼稚園，令她相當傻眼。貼文也引發網友眾多討論，紛紛認為老師說得沒錯「老師的工作是照顧小朋友不是攝影師」。

一位媽媽在臉書社團「靠北幼稚園」匿名投稿，貼出一段對話截圖，表示自己的小孩正在上幼稚園小班，日前她向老師反應幫小孩拍的照片重複上傳了，請老師上傳星期二的照片，老師卻回說若不認同老師的工作內容和教學理念，可以換一間幼兒園，讓她感到莫名其妙「只是想看照片而已…有必要這樣講話嗎？」並詢問網友若遇到這樣的狀況會感到生氣嗎？以及後續會怎麼做？

一名媽媽在臉書抱怨，她向老師反應小孩的照片重複上傳，沒想到老師卻要她直接換一間幼稚園，令她相當傻眼。圖／取自臉書「靠北幼稚園」
一名媽媽在臉書抱怨，她向老師反應小孩的照片重複上傳，沒想到老師卻要她直接換一間幼稚園，令她相當傻眼。圖／取自臉書「靠北幼稚園」

貼文一出，網友們卻一面倒紛紛挺該幼稚園老師「以為老師是攝影師膩？」、「老師願意拍照上傳很好了，還要求看哪一天的！」、「以前手機沒那麼方便的時候，家長根本不會吵著叫老師傳照片，小孩還不是這樣上學，現在手機拍照盛行，老師沒傳照片沒有每天更新好像變成是一種罪過欸」、「老師有沒有傳照片，對我來說非首要，孩子上下課情況都正常，身體無不適才是首要」、「可以在小孩身上揹一台Gopro照自己阿，每天回家都可以知道小孩今天在做什麼」、「可以考慮帶回家自己教，想拍幾張就有幾張喔！而且還可以面對面看到自己的寶貝成長，一刻都不會錯過」。

也有不少身為老師的苦主現身表示「以前我待私幼，照片都要拍的美美的，不然家長會說話」、「還遇過問我，為什麼每個小孩照片張數不一樣的、為什麼我的小孩沒有笑？」、「老師幼幼一班1:8，小班1:15，除了上課還要處理各孩子生理需求，不要逼老師了！有拍就很感恩，沒拍也不要強求了，真的不爽，建議你換幼兒園會好一點」。

而事實上，中央政府有規定托嬰中心需要裝設監視器，幼兒園還沒有相關規範，有些有裝設可以讓家長看小孩的上課情形，有些則沒有，並非強制。

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