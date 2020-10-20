對抗少子化創造生員 國聖國小爭取非營利幼兒園揭牌

彰化縣政府繼去年增設8家非營利幼兒園，今年斥資1億6807萬元，新、修建教室再設立5家，今天在國聖國小舉行5家聯合揭牌典禮，月費3500元，減輕家長們負擔，還比照私立可配合家長接送時間，讓家長送托更方便。

彰化縣長王惠美表示，今年增加彰化市國聖國小、花壇鄉僑愛國小、員林市育英國小、伸港鄉伸仁國小及溪湖鎮湖南國小等5家非營利幼兒園，除了湖南國小是利用現有空間改建之外，其它4家都是嶄新的教室，可提供給498個幼兒就學。

市長林世賢也說，國聖國校長上任約8個月時就拜訪他強調如果沒有使用到公所的土地，就沒有辦法取得建照，當時獲得代表會同意撥用土地給學校，才一年而已就完成了，顯然行政效率相當高。

國聖國小校長黃至賢說，過去台化公司上萬名員工，許多員工子女都到國聖念書，但隨著員工減少、關廠等，加上附近都是老舊社區，沒有新建案，少子化衝擊學校，學生數現處於低點，為讓更多家長了解學校，爭取學校興建非營利幼兒園。