快訊

我駐外人員遭痛毆…陸方撤告 斐濟承諾派員協助我未來活動

評／日媒認證 蘇內閣早是國際級染指媒體黑手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對抗少子化創造生員 國聖國小爭取非營利幼兒園揭牌

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府繼去年增設8家非營利幼兒園，今年斥資1億6807萬元，新、修建教室再設立5家。記者林敬家／攝影
彰化縣政府繼去年增設8家非營利幼兒園，今年斥資1億6807萬元，新、修建教室再設立5家。記者林敬家／攝影

彰化縣政府繼去年增設8家非營利幼兒園，今年斥資1億6807萬元，新、修建教室再設立5家，今天在國聖國小舉行5家聯合揭牌典禮，月費3500元，減輕家長們負擔，還比照私立可配合家長接送時間，讓家長送托更方便。

彰化縣長王惠美表示，今年增加彰化市國聖國小、花壇鄉僑愛國小、員林市育英國小、伸港鄉伸仁國小及溪湖鎮湖南國小等5家非營利幼兒園，除了湖南國小是利用現有空間改建之外，其它4家都是嶄新的教室，可提供給498個幼兒就學。

市長林世賢也說，國聖國校長上任約8個月時就拜訪他強調如果沒有使用到公所的土地，就沒有辦法取得建照，當時獲得代表會同意撥用土地給學校，才一年而已就完成了，顯然行政效率相當高。

國聖國小校長黃至賢說，過去台化公司上萬名員工，許多員工子女都到國聖念書，但隨著員工減少、關廠等，加上附近都是老舊社區，沒有新建案，少子化衝擊學校，學生數現處於低點，為讓更多家長了解學校，爭取學校興建非營利幼兒園。

黃至賢也說，國聖非營利幼兒園新校舍原址過去就是彰化市托兒所，因為法規問題無法繼續提供給學區孩子就學，非營利幼兒園成立，沒有學區制，國小端未來國小也會與幼兒園結合，讓家長一路從幼兒園到國小都能放心交給學校。

國聖非營利幼兒園主打主題式教學。記者林敬家／攝影
國聖非營利幼兒園主打主題式教學。記者林敬家／攝影
國聖非營利幼兒園今天舉行揭牌儀式。記者林敬家／攝影
國聖非營利幼兒園今天舉行揭牌儀式。記者林敬家／攝影
國聖非營利幼兒園投入5千多萬經費興建。記者林敬家／攝影
國聖非營利幼兒園投入5千多萬經費興建。記者林敬家／攝影

幼兒園 王惠美

延伸閱讀

彰化統一大型垃圾處理費 地方觀望

彰化環保局處理大型垃圾統一收費 鄉鎮清潔隊在觀望

好神！彰化288年歷史聖王廟六扇門神 存有三個時代彩繪

少子化 但台南有位「國慶寶寶」媽媽勇生5胎都是男嬰

相關新聞

媽想看小孩照被幼稚園師拒 網怒：醒醒，老師工作是教小孩不是拍照！

為了紀錄孩子的成長，有些幼稚園會將平日孩子上課的情形拍照傳給家長，不過有一名媽媽在臉書抱怨，她向老師反應小孩的照片重複上傳，沒想到老師卻要她直接換一間幼稚園，令她相當傻眼。貼文也引發網友眾多討論，紛紛認為老師說得沒錯「老師的工作是照顧小朋友不是攝影師」。

播法廣節目內容遭疑「揚中貶台」 教育電台喊卡教部要求檢討

教育部所屬教育廣播電台轉播法國廣播電台節目，內容遭質疑「揚中貶台」。教育電台今天表示，已暫停轉播法廣節目；教育部也請教育...

國家環境教育獎雙喜臨門 南市偏鄉學校推環境教育有成

台南市龍崎國小及將軍國中校長謝元入分別以「亮節龍騎，耀竹世界」、「芒果阿桑-虱目魚郎」代表南市參加國家環境教育獎，榮獲全...

對抗少子化創造生員 國聖國小爭取非營利幼兒園揭牌

彰化縣政府繼去年增設8家非營利幼兒園，今年斥資1億6807萬元，新、修建教室再設立5家，今天在國聖國小舉行5家聯合揭牌典...

加強青少年藥物濫用防制決心 中正大學辦預防研討會

嘉義縣毒品危害防制中心、國立中正大學犯罪研究中心及台灣藥物濫用防治研究學會，今明兩天於中正大學國際會議廳舉辦「2020 ...

獨／台南百年名校請補習班到校上課 老師檢舉臨時喊卡

台南市教育局最近接到檢舉，指台南市私立長榮中學，與補習班合作，打算引進補教名師到校幫國三學生上課，引發關注，檢舉者並出示...

指標意義！屏東教育產業工會與3所國小簽訂團體協約

屏東縣教育產業工會今與屏東縣萬丹、潮和、萬安國小簽訂團體協約，屏東縣教育產業工會指出，工會成立至今歷時9年，簽訂團協要先...

新課綱致教師過勞 潘文忠：增員紓解

「新課綱上路第2年，因高中階段變革大，導致第一線教師過勞，超鐘點授課成為常態！」民進黨立委張廖萬堅19日針對教師過勞問題質詢，教育部長潘文忠回應，全國有1,400多個高中職教師員額被凍結，已提案將逐年適切調整釋出，紓解教師壓力

教部研究大學「公私併」 潘文忠：如具可行性會支持

教育部長潘文忠今天表示，教育部樂見公私併，目前正委託大學進行相關研究，結果預計11月出爐，如規劃具可行性，教育部政策也會...

視察智慧校園4.0 柯文哲：北一女計畫是改變台灣的起點

台北市長柯文哲打造智慧校園，以北一女為示範學校推動智慧校園4.0。柯文哲今天視察北一女智慧校園4.0建置。柯文哲說，北一...

教長潘文忠：大學如與中國締結書約承諾書 一律備查

教育部長潘文忠今天表示，已函知各大學，要求與中國學校締結書約時，承諾書等所有附件都要備查，學校如抵觸兩岸人民關係條例，將...

高中職1400個教師員額被凍結 潘文忠：將逐年調整釋出

新課綱上路第二年，因高中階段變革大，導致第一線教師過勞，超鐘點授課成為新常態。教育部長潘文忠今天表示，全國有1400多個...

熱門新聞

兒子國一數學題讓爸爸傻眼 內行曝解答關鍵：考邏輯觀念

唸「醫科」純興趣畢業就轉職？ 內行人揭背後真相

播法廣節目內容遭疑「揚中貶台」 教育電台喊卡教部要求檢討

學習歷程檔案 學生累到天怒人怨

新課綱現場／教長：1400高中職 教師員額鬆綁

新課綱／如何視學生的需要「創新教學」？ 挑戰線上課程遊戲化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。