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5A生洪冠霖棄中一中 選南投高中電子科獲獎學金

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投高中電子科洪冠霖（右2）國中會考成績5A4+，是校內唯一的5A生，獲校友會頒獎學金。圖／南投高中提供
南投高中電子科洪冠霖（右2）國中會考成績5A4+，是校內唯一的5A生，獲校友會頒獎學金。圖／南投高中提供

高中升大學管道多元，而在繁星推薦助力下，高中名校不再是好學生的唯一選擇，南投高中洪冠霖國中會考成績5A4+，可望錄取台中一中卻放棄，選擇投高電子科，成為校內唯一的5A生，校方更頒發新生優秀入學獎學金給洪生等22人。

南投高中指出，今年度高一優秀入學新生，以畢業於中興國中的洪冠霖會考成績5A4+最高，成為今年度最高分數的學生；而他不僅放棄台中學校，就讀南投高中也非選擇一般高中，而是電子科，對於求學很有自己想法，也破除名校迷思。

洪冠霖說，因對電子相關技術有興趣，看準南投高中有電子科又離家近，不用擔心趕不上專車，省下的交通時間能從事休閒活動，或強化較弱科目，而且過去同學也都在南投高中，縮短適應求學環境的時間，校內獎學金則對家計不無小補。

南投高中校友會近期也針對109學年度新生優秀入學頒發獎學金，校方表示，今年共有22名新生獲獎助，發出獎學金有55500元，其中洪冠霖除獲校友會獎金1萬元，也符合教育部就近入學獎學金1萬元、該校高中優質化獎金5000元。

南投高中校長傅國樑說，過去歷任校長奠基下，校內擁有全縣唯一的３Ｄ創客中心，提供不僅提供本校學生最新科技的學習，也能讓社區內其他國高中生學習，近年在外師及外語教學成國更是亮眼，甚至經常到其他學校協助外師計畫的推行。

南投市長、南投高中校友會理事長宋懷琳則表示，畢業後公職都在南投服務，也一直關心母校發展，而投高教學資源基礎紮實，只要多留住願意就近入學的優秀5A學生，成為南投地區升學指標，未來甚至能翻轉南投，吸引台中學子來就讀。

南投高中電子科洪冠霖（中）國中會考成績5A4+，是校內唯一的5A生，獲校友會頒獎學金。圖／南投高中提供
南投高中電子科洪冠霖（中）國中會考成績5A4+，是校內唯一的5A生，獲校友會頒獎學金。圖／南投高中提供

會考 教育部 繁星

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