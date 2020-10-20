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國家環境教育獎雙喜臨門 南市偏鄉學校推環境教育有成

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市龍崎國小讓學生認識家鄉，自製竹編生活小飾品。圖／台南市教育局提供
台南市龍崎國小讓學生認識家鄉，自製竹編生活小飾品。圖／台南市教育局提供

台南市龍崎國小及將軍國中校長謝元入分別以「亮節龍騎，耀竹世界」、「芒果阿桑-虱目魚郎」代表南市參加國家環境教育獎，榮獲全國優等獎，展現偏鄉學校從山到海推動環境育的成果。

由環保署舉辦的國家環境教育獎是在鼓勵團體、民間企業、學校、機關、社區及個人等不同領域的環境教育人才，結合在地特色發展多元環境教育，今年邁入第7屆，台南市億載國小、虎山實小校長林勇成、官田國中曾獲特優及優等。

崎國小校長徐至賢表示，龍崎國小雖位在土壤貧瘠區域，但善用當地的生態與地形，打造「空山黑鑽石，永續龍崎士」的環境教育典範校園；搭配節能教育、山野教育、永續校園、台美生態學校等進行全校性環境教育的推動，重新認識家鄉、愛惜家鄉、並讓家鄉永續發展。

將軍國中校長謝元入說，將軍國小雖地處偏鄉，但邀集鄰近學校構建山區及濱海策略聯盟，以校長個人的力量集合區域團隊，共享及交流環境教育資源及共備課程，落實12年國教跨育課程的推動；不僅將環境教育課程落實在學校課程中，也帶領學生在生活中落實環境教育的實踐。

偏鄉學校 鑽石

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