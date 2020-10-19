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獨／台南百年名校請補習班到校上課 老師檢舉臨時喊卡

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市教育局接獲檢舉百年名校長榮中學竟打算引進補習班進校上課。圖／取自長榮中學網站
台南市教育局接獲檢舉百年名校長榮中學竟打算引進補習班進校上課。圖／取自長榮中學網站

台南市教育局最近接到檢舉，指台南市私立長榮中學，與補習班合作，打算引進補教名師到校幫國三學生上課，引發關注，檢舉者並出示學校的招生廣告簡章。學校原本打算在上周六開課，但因教育局向學校查詢，臨時喊停。

長榮中學校長許德勝表示，這只是學校在研究中的方案，並沒有真的實施，因為學校老師向教育局檢舉，目前已經喊停，簡章也沒有發出；他也強調，在少子化的情況下，招生困難，私校必須奮力求生。

長榮中學創立於1885年，是英國基督長老教會創辦的全台第一所中學，距今已有135年的歷史，目前有國中與高中職部，但近年受到少子化的衝擊，招生困難，去年底更發生財務危機，發不出薪水給老師，後來雖然更換校長與董監事，但情況仍不佳，今年只招到50多名學生，與過往動輒有5、600名學生，差距甚遠。

而教育界聽聞私校把補習班搬進校內，也覺得很不可思議，認為長榮中學是百年名校卻「淪落至此」，讓人不勝唏噓。

教育局接獲的檢舉相關資料，其中有一份招生簡章，指長榮中學國中部推出「國三周六會考全日衝刺班」，與金牌補習班合作，7個月的課程總價3萬1000元，上課地點就在學校鐘樓的2樓教室，限額40人。

教育局上周五向學校查詢，學校表示只是租借場地給補習班，今天教育局再查詢，學校則表示上周六並未開課，已決定不會實施，目前教育局還在進一步了解中。

而校內老師透露，學校之前在校務會議中討論此案，但多數老師都反對，認為明顯違反規定，但校方還是決定強推，如果不是老師向教育局檢舉，上周六已經開課。

教育局則表示，私校依規定當然不能引進補習班到學校上課，就算真的如學校所言，只是借場地給補習班，租借場地也必需呈報主管機關（經台南市教育局轉知教育部國教署），不能擅自出借，而且出借場地是給補習班上課，就不是單純出借場地，已明顯違反私校法，可以扣獎補助等處分。

台南市教育局接獲檢舉百年名校長榮中學竟打算引進補習班進校上課。圖／取自長榮中學網站
台南市教育局接獲檢舉百年名校長榮中學竟打算引進補習班進校上課。圖／取自長榮中學網站
台南市教育局接獲檢舉百年名校長榮中學竟打算引進補習班進校上課。圖／讀者提供
台南市教育局接獲檢舉百年名校長榮中學竟打算引進補習班進校上課。圖／讀者提供

教育局 長榮中學 補習

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