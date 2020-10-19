獨／台南百年名校請補習班到校上課 老師檢舉臨時喊卡

台南市教育局最近接到檢舉，指台南市私立長榮中學，與補習班合作，打算引進補教名師到校幫國三學生上課，引發關注，檢舉者並出示學校的招生廣告簡章。學校原本打算在上周六開課，但因教育局向學校查詢，臨時喊停。

長榮中學校長許德勝表示，這只是學校在研究中的方案，並沒有真的實施，因為學校老師向教育局檢舉，目前已經喊停，簡章也沒有發出；他也強調，在少子化的情況下，招生困難，私校必須奮力求生。

長榮中學創立於1885年，是英國基督長老教會創辦的全台第一所中學，距今已有135年的歷史，目前有國中與高中職部，但近年受到少子化的衝擊，招生困難，去年底更發生財務危機，發不出薪水給老師，後來雖然更換校長與董監事，但情況仍不佳，今年只招到50多名學生，與過往動輒有5、600名學生，差距甚遠。

而教育界聽聞私校把補習班搬進校內，也覺得很不可思議，認為長榮中學是百年名校卻「淪落至此」，讓人不勝唏噓。

教育局接獲的檢舉相關資料，其中有一份招生簡章，指長榮中學國中部推出「國三周六會考全日衝刺班」，與金牌補習班合作，7個月的課程總價3萬1000元，上課地點就在學校鐘樓的2樓教室，限額40人。

教育局上周五向學校查詢，學校表示只是租借場地給補習班，今天教育局再查詢，學校則表示上周六並未開課，已決定不會實施，目前教育局還在進一步了解中。

而校內老師透露，學校之前在校務會議中討論此案，但多數老師都反對，認為明顯違反規定，但校方還是決定強推，如果不是老師向教育局檢舉，上周六已經開課。