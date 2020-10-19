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指標意義！屏東教育產業工會與3所國小簽訂團體協約

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣教育產業工會理事長陳建宏（後排左一）今與屏東縣萬安國小、潮和國小與萬丹國小簽訂團體協約，屏東縣府勞動處長黃鼎倫（後排左二）與縣議員李世斌（後排左三）參與見證。記者劉星君／攝影
屏東縣教育產業工會理事長陳建宏（後排左一）今與屏東縣萬安國小、潮和國小與萬丹國小簽訂團體協約，屏東縣府勞動處長黃鼎倫（後排左二）與縣議員李世斌（後排左三）參與見證。記者劉星君／攝影

屏東縣教育產業工會今與屏東縣萬丹、潮和、萬安國小簽訂團體協約，屏東縣教育產業工會指出，工會成立至今歷時9年，簽訂團協要先與學校溝通取得共識，再取得屏東縣府教育處核可，感謝縣府、校長們對於教師勞動人權的尊重與進步思維，現階段還有5、6所學校正洽談中。

屏東縣內國中小老師約有7千多人，屏東縣教育產業工會目前會員有3千多人。萬丹國小教師76名，有40名加入教育產業工會，潮和國小與萬安國小的教師約有9成加入教育產業工會。

萬丹國小校長李岳林說，團體協約對教師權利、工作權，遇到糾紛時協調都有所幫助，有其法律位階保障。潮和國小校長謝相如說，教育的服務現場，很多關鍵問題在溝通，學校利用周三進修時間，請產業工會說明團協與老師在教學現場會遇到問題，團協簽訂後也鼓勵更多老師加入教師產業工會，非會員是無法受到團協的保障。

萬安國小主任張家驥說，現今是契約時代，團體契約保障勞資雙方，老師們的權利，「一個人可以走很快，一群人可以走很遠」。

屏東縣教育產業工會指出，與公立學校簽訂團體協約相較於其他工會與企業簽署，規定上有更多的限制，「公立學校而有上級主管機關者，應經其上級主管機關核可後才能簽訂，未經核可者，無效。簽訂後，勞方當事人應將團體協約送其主管機關備查；其變更或終止時，亦同。」程序上須歷經「達成共識、核可後簽訂再行備查的過程」，難度更高。

屏東縣教育產業工會指出，每所簽訂團協的學校，都要再送教育處備查，屏東縣有201所國中小學，目前有3所簽訂，還有5、6所洽談中。

屏東縣教育產業工會理事長陳建宏（後排左一）今與屏東縣萬安國小、潮和國小與萬丹國小簽訂團體協約，屏東縣府勞動處長黃鼎倫（後排左二）與縣議員李世斌（後排左三）參與見證。記者劉星君／攝影
屏東縣教育產業工會理事長陳建宏（後排左一）今與屏東縣萬安國小、潮和國小與萬丹國小簽訂團體協約，屏東縣府勞動處長黃鼎倫（後排左二）與縣議員李世斌（後排左三）參與見證。記者劉星君／攝影

屏東縣 萬丹

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