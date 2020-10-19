新課綱致教師過勞 潘文忠：增員紓解

「新課綱上路第2年，因高中階段變革大，導致第一線教師過勞，超鐘點授課成為常態！」民進黨立委張廖萬堅19日針對教師過勞問題質詢，教育部長潘文忠回應，全國有1,400多個高中職教師員額被凍結，已提案將逐年適切調整釋出，紓解教師壓力；此外，針對公私立大學合併，潘文忠表示樂觀其成。

釋出員額緩解過勞

「不少教師團體反映，新課綱導致第一線教師過勞，並呼籲高中職增加教師員額、降低師生比。」張廖萬堅指出，根據全中教調查，94%的老師表示，目前超鐘點授課，將近50%教師每週超鐘點1至4節，而45%超鐘點高達5至9節；「新課綱上路後，高中教師超鐘點授課成常態，教育部的教師員額調整能否符合現場需求？」

對此，潘文忠回應表示，新課綱推動多元選修，確實增加教師的工作負擔，他也和國教署討論過高中職的員額應用，「過去高中職教師員額採取總量管制，全國有1,400多個員額處於凍結狀態。」教育部也積極和人事行政總處會商，並已於上週向行政院提出規劃案，一旦提案獲得通過，將會逐年調整釋出員額。

支持公私立大學整併

「到117年，高職生源將再少4成，現有66所私立技專校院恐僅剩20、30所存活！」張廖萬堅指出，目前已有「公公併」，公立大學和公立大學合併，例如陽明大學和交通大學合併案，但對於私立技專校院面臨倒閉危機，「『公私併』以公立大學和私立大學合併作為解方，是否要另修專法？修法期程如何？」

潘文忠說，公立大學和私立大學的經營結構等雖有差異，但若透過公立學校和私立學校整併，能有更好的發展，「教育部態度是樂見此發展方向，給予政策支持。」他強調，目前有幾所學校正在會商公私併，遇到一些問題，因日本有學院分割讓渡前例，教育部已委託中正大學研究，預計11月研究會有成果出來。

「修法配套何時會送行政院和立法院？」張廖萬堅問。潘文忠表示，對於公私併可能會遇到的障礙，教育部會先了解整體實務情況，再進行是否修法或另訂特別法的研議。

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