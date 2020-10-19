高雄啟動「E-game AI智慧島」平台 提升國中小生AI能力

為提升國中小學生人工智慧學習能力，高雄市教育局今天在獅甲國小推出「E-game AI智慧島-人工智慧學習平台」，有別於傳統程式學習，以當紅的人工智慧應用結合關卡課程，讓22縣市學生們參與學習。平台啟動儀式，由副市長羅達生、教育局長謝文斌手拿高雄知名地標，並將地標移至艾格爾頭上的鏡頭前方，以進行AI影像辨識。透過AI人工智慧辨識，地圖上的地標同步亮燈，也同步出現展覽館空拍圖。

高雄市102年時打造E-game遊戲式學習平台www.egame.kh.edu.tw，平台以HTML5 開發，可於筆電、平板上進行學習，目前計有「英文島」（英語學習）、「打寇島」（程式學習）、「賽斯島」（自然科學學習）、「史丹島」（邏輯運算思維學習）及「美斯島」（數學學習）。

教育局特別結合全國「教育部109年E-game網路競賽」，以登錄AI智慧島「智慧AI跨域學 • 創造程式新思維」為題，在獅甲國小正式啟動「E-game-AI智慧島」，增加一個全新的學習闖關模式，提供全國師生從高雄市教育局E-game網站進行遊戲學習，邀請全國22個縣市的師生共同參與競賽。

謝文斌表示，E-game智慧島的代表角色，以英文發音作為取名字的創意來源。過去如打寇島的達客大師（Dot Code），而這次智慧島的代言角色艾格爾，艾格爾是取字egg的同音字，egg有起源、孕育的意義，希望透過智慧島的AI課程，培育出更多未來的AI人材。