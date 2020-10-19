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視察智慧校園4.0 柯文哲：北一女計畫是改變台灣的起點

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天視察北一女智慧校園4.0建置。柯文哲說，北一女計畫將是領頭羊中的領頭羊，若北一女E化成功，將擴展到台北市其他高中國中、甚至國小，北一女計畫將是改變台灣的起點。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天視察北一女智慧校園4.0建置。柯文哲說，北一女計畫將是領頭羊中的領頭羊，若北一女E化成功，將擴展到台北市其他高中國中、甚至國小，北一女計畫將是改變台灣的起點。記者林麗玉／攝影

北市柯文哲打造智慧校園，以北一女為示範學校推動智慧校園4.0。柯文哲今天視察北一女智慧校園4.0建置。柯文哲說，北一女計畫將是領頭羊中的領頭羊，若北一女E化成功，將擴展到台北市其他高中國中、甚至國小，北一女計畫將是改變台灣的起點。

柯文哲今天視察北一女智慧校園4.0計畫，包括視察校園繳費線上支付、線上點餐、還有智慧保健系統等，柯文哲說，北一女計畫的推動，包括了智慧教育及智慧金融。柯也提到，台北市這個學年度開始推動學費線上繳費，目前台北市的平均綁定率已超過五成，後來發現，國小的綁定率最高，一開始覺得奇怪，後來發現這取決於家長的年紀。

柯文哲說，當初推動北一女計畫時，也思考要選擇什麼樣的E化，教育局當初調查學生最想做什麼？沒想到學生民意，北一女最想解決的竟是中午點餐系統。柯說，政府要生產的，不是政府要生產的東西，而是民眾需要的東西，甚至自從北一女有了E化的點餐系統，生意也提高兩倍，因為過去沒有E化，要浪費30分鐘排隊，現在只要5分鐘，這就是台灣競爭力的提升。

柯文哲說，北市府花兩年、16億元經費，建設校園的智慧基礎建設，柯說，從1994年開始，網路人權的概念出來，沒有辦法使用網路的人，學習過程會處於絕對不利的局面，目前台北市有15%的人口，不能使用網路，沒有手機、也沒有買吃到飽。他沒有辦法解決社會問題，但台北市在高國中小的範圍內，要讓每個學生可以使用網路。

教育局表示，智慧校園是以北一女學生的全日學習及生活為基礎，包括提供家長校園繳費線上支付服務，並增建「智慧保健系統」，學生可向保健室線上掛號，並以數位方式記錄傷病處理情況；另外，也建置「智慧點餐系統電子支付」，向學校熱食部預約午餐；甚至明年3月起，還建立到離校資訊、線上請假、班級通知事項等學生個人化服務，完整建立親師生學習整合平臺。

至於北一女率先導入最受學生期待的「智慧點餐系統電子支付」，是由學生班聯會提案，因應學校周遭熱食店家較少、便利商店較遠、學校熱食部點餐大排長龍及用餐時間外送餐點交通大量聚集的問題，學校融合智慧創新與數位治理概念，啟動智慧校園4.0全面整合服務，為學生建置點餐系統，可提前向學校熱食部預約午餐，並透過悠遊付或數位學生證悠遊卡付費。

教育局表示，北市府正建置親師生學習整合平台，預計明年三月推出到離校資訊、線上請假、公布欄、調查表、班級通知事項等專屬學生個人化服務。

北一女 北市 柯文哲

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