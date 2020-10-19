高中職1400個教師員額被凍結 潘文忠：將逐年調整釋出

新課綱上路第二年，因高中階段變革大，導致第一線教師過勞，超鐘點授課成為新常態。教育部長潘文忠今天表示，全國有1400多個高中職教師員額被凍結，已向行政院提出規劃，將逐年適切調整釋出。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠進行業務報告。民進黨立委張廖萬堅質詢時表示，不少教師團體反映新課綱導致第一線教師過勞，並呼籲高中職增加教師員額、降低師生比，教育部的教師員額調整能否符合現場需求？

全中教日前也指出，根據他們的調查，94％老師表示目前超鐘點授課，將近50％教師每周超鐘點一至四節，而45％超鐘點高達五至九節，新課綱上路後，高中教師超鐘點授課成常態。

潘文忠指出，新課綱推動多元選修，確實增加教師的工作量，他也和國教署討論高中職的員額應用，過去高中職教師員額採取總量管制，全國有1400多個員額是凍結狀態，教育部也和人事行政總處會商，並於上周已向行政院提出規劃案，一旦獲得通過，將逐年適切調整這些員額。