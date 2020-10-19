教育部超前部署 9月就決定不設中國大陸英聽考場

新冠肺炎疫情持續，中國大陸這學年有三所台商學校、455名學生報考高中英聽測驗和大學學測，不過卻因大考中心試務人員赴陸試場得要居家檢疫14天，導致台商子女趕不上24日的英聽測驗。教育部對此強調，此事並非臨時取消，而是早在今年9月中旬就已決定不設高中英聽的中國大陸考場。

至於為何這麼早就放棄設考場，以及往後的高中英聽二試、學測會不會設大陸考場，教育部未說明。

教育部表示，今年8月初就與大考中心、三所台商學校啟動評估作業，9月中旬已決定，今年10月24日第一次英聽測驗不設海外考場，並籌畫12月12日第二次英聽測驗及明年1月22、23日學測採分別或合併設置大陸考場的前置作業，以避免大陸地區防疫措施所增加變數，並降低大考中心辦理試務風險。

教育部說，110學年度英聽及學測若據以往規模，分別到大陸華東及東莞台商學校二地設置大陸考場，首先將多了大陸地區邊境及跨省市防疫措施的變數，如機場防疫檢查、人員隔離檢疫14天以上、核酸檢測、跨省市移動亦需進行隔離等，導致大考中心所需運題、試務及監試人力超過30名，且須配合跨國跨省隔離及核酸檢測期間前後隔離近40日，勢必嚴重影響該中心後續各項試務進行及工作人員調度。

教育表示，大陸官方也要求我方所提題卷卡不離身、不拆封、試務不假手等試務原則，不會因為其防疫措施而調整或臨時變動，以確保通關全程彌封、試題安全無外洩疑慮、落實考試公平性。因此，過往赴大陸設置考場的機制，在110學年度英聽及學測須重新評估及規畫，以確保前述各項前置作業能夠順利配合到位。

教育部表示，目前大考中心及三所台商學校除積極準備及評估設置大陸考場的可行作法外，更針對萬一前述試務原則無法落實、各項前置作業未能如期到位時，也提前規劃台商子弟屆時返台應試事宜。教育部將會同相關部會共同協助，讓考生順利應試。