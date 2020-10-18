新北學生影像新星獎 「在水一方」獲精神獎

新北市雙溪高中學生以影像作品「在水一方」，細膩描繪新住民日常與自我認同，獲得「2020新北市學生影像新星獎」新北精神獎。市長侯友宜今天頒獎時，勉勵學生投入創作。

新北市學生影像新星獎今年邁入第5屆，原是學生電影製作補助，民國105年轉型並首度舉辦，也是專屬學生的競賽，今年共吸引全國學生478件作品競逐。

知名導演奚岳隆現身分享經驗，並肯定學生的創作能量爆發力強大，他笑說看到首獎獎金高達新台幣40萬元很想報名，敢於報名參賽就已經贏了。

首獎「超級新星獎」由國立台北藝術大學學生作品「家庭式」獲得，導演游珈瑄身兼編劇和演員，從新聞報導尋找靈感，以邊緣底層社會的角度切入家庭關係，在刻劃人性矛盾與衝突間，展現高度敘事技巧及精湛演技，獲評審青睞，抱走獎座及獎金40萬元。

「新北精神獎」則由雙溪高中校友、學生共同完成的「在水一方」拿下。導演卓玉婷目前為世新大學口語傳播系大二學生，她接受媒體聯訪談及發想契機，源於她從板橋區到雙溪區就學，城鄉有別之外，原本生活中屬於少數的新住民變成日常，她反而成了「異類」，這勾起她對新住民生活、自我認同的好奇。

卓玉婷不諱言起初帶著偏見拍片，但過程中體悟原本刻板印象的落差，例如她本以為新住民可能常常感受嘲弄眼光或缺乏自信，得到回饋不但沒有如此，甚至以己身為榮，這讓她印象深刻。

頒獎的侯友宜致詞表示，看到同學們用鏡頭記錄新北市點滴、人生悲歡離合，真的很感動；他以現場由世新大學學生帶來的歌唱表演比喻說，雖然請不起亞洲天王周杰倫，但可以請未來的周杰倫，同樣道理，現在請不起揚名國際的導演李安，卻可以栽培一個李安。

市府文化局表示，即日起至25日，於府中15舉辦「新星影展」，全程免費入場，放映場次表可至府中15官網查詢。