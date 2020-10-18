快訊

國人年就醫年花健保3.2萬 你花多少？查健康存摺新功能

台南辦馬拉松！民眾怨被困在車道 警回：誰叫你選這市長

新北學生影像新星獎 「在水一方」獲精神獎

中央社 / 新北18日電

新北市雙溪高中學生以影像作品「在水一方」，細膩描繪新住民日常與自我認同，獲得「2020新北市學生影像新星獎」新北精神獎。市長侯友宜今天頒獎時，勉勵學生投入創作。

新北市學生影像新星獎今年邁入第5屆，原是學生電影製作補助，民國105年轉型並首度舉辦，也是專屬學生的競賽，今年共吸引全國學生478件作品競逐。

知名導演奚岳隆現身分享經驗，並肯定學生的創作能量爆發力強大，他笑說看到首獎獎金高達新台幣40萬元很想報名，敢於報名參賽就已經贏了。

首獎「超級新星獎」由國立台北藝術大學學生作品「家庭式」獲得，導演游珈瑄身兼編劇和演員，從新聞報導尋找靈感，以邊緣底層社會的角度切入家庭關係，在刻劃人性矛盾與衝突間，展現高度敘事技巧及精湛演技，獲評審青睞，抱走獎座及獎金40萬元。

「新北精神獎」則由雙溪高中校友、學生共同完成的「在水一方」拿下。導演卓玉婷目前為世新大學口語傳播系大二學生，她接受媒體聯訪談及發想契機，源於她從板橋區到雙溪區就學，城鄉有別之外，原本生活中屬於少數的新住民變成日常，她反而成了「異類」，這勾起她對新住民生活、自我認同的好奇。

卓玉婷不諱言起初帶著偏見拍片，但過程中體悟原本刻板印象的落差，例如她本以為新住民可能常常感受嘲弄眼光或缺乏自信，得到回饋不但沒有如此，甚至以己身為榮，這讓她印象深刻。

頒獎的侯友宜致詞表示，看到同學們用鏡頭記錄新北市點滴、人生悲歡離合，真的很感動；他以現場由世新大學學生帶來的歌唱表演比喻說，雖然請不起亞洲天王周杰倫，但可以請未來的周杰倫，同樣道理，現在請不起揚名國際的導演李安，卻可以栽培一個李安。

市府文化局表示，即日起至25日，於府中15舉辦「新星影展」，全程免費入場，放映場次表可至府中15官網查詢。

新住民 世新大學

延伸閱讀

嘉義國道見蝙蝠車！葉宜津猜車主是周杰倫 網揭關鍵一點打臉

周杰倫扮酷戴TUDOR腕表 自嘲珍奶少喝免修片

影／周杰倫出席帝舵錶代言記者會

超尷尬！昆凌曬美照　網爆抄襲「周杰倫前女友」

相關新聞

新北學生影像新星獎祭150萬獎金 54部片府中15免費看

新北市學生影像新星獎今年邁入第5屆，祭出高達150萬元總獎金，吸引多達478件作品參賽。今日在府中15紀錄片放映院舉辦頒...

基隆幼兒園評鑑 1家去年未過關「今年仍卡關」被罰6千元

基隆市教育處今年對24間公私立幼兒園做基礎評鑑，有5家未全數通過評鑑，列為明年追蹤評鑑名單。去年有家幼兒園未全數通過評鑑...

「國際教育2.0」祭10億元 6年三分之一中小學參與國際化認證

教育部今天宣布「國際教育2.0」政策，預估未來6年投入10億元，輔導全國三分之一的中小學參與學校國際化認證。認證分為初階...

永康豆花伯遭欺負引公憤 教育局長：學校最佳機會教育

台南市永康88歲豆花伯遭棄單，以及有網友自承棄單還偷錢，引起公憤。台南市教育局長鄭新輝表示，青少年易挑戰權威、追求新奇，...

磺溪文學獎今彰化孔子廟頒獎 特別貢獻獎楊錦郁

第22屆磺溪文學獎暨第28輯作家作品集頒獎典禮於今日下午在彰化市孔子廟舉行，由彰化縣長王惠美頒獎表揚，今年「特別貢獻獎」...

【PU跑道退散／上】嘉義市開退場第一槍 回歸紅土草地「讓孩子呼吸」

PU跑道幾乎成為校園操場的標準配備，近幾年設置規模還有增加趨勢，不過，嘉義市教育處要開全國第一槍，讓全市國中小PU跑道逐年退場，改用紅土或草地跑道。教育處長林立生說，PU跑道除了成本高，也和營造生態綠化校園、環保等理念衝突，回歸紅土和草地操場、跑道，能讓校園空間更多元利用，孩子在戶外活動更能大口呼吸。

照片微電影說故事 學童生活拍出創作

「藉由『拍照片說故事』的活動，我對拍照產生了更多興趣！」國家教育研究院愛學網18日舉辦「拍照片說故事」及「校園微電影」頒獎，其中《告別事•告別式》一語道盡治喪的意義，透過照片表達對外婆的無盡思念；微電

帶學生應用科技於生活 駱奕帆改寫偏鄉教育

被近50校教甄拒絕後，駱奕帆才當上暨大附中老師，她設計啟動創造力課程，帶學生參加科學競賽、國際發明展，學會在生活中應用科...

教師設計「動文字」桌遊趣味學習文字 國內外熱銷2萬套

國內風行的「桌遊」，在教育現場也愈來愈熱門，教師透過桌遊翻轉學習，提高學生學習興趣與效率。高雄市新上國小教師賴秋江設計了...

新聞眼／教育部 老是忘了超前部署

升學考試是中學生準備三年的成果驗收，也是決定人生下一關卡的重要門票，但教育部在疫情肆虐下，調整試務的步調總是慢半拍，不管...

台校455學生 趕不上英聽測驗

受到疫情影響，中國大陸這學年有三所台商學校、四五五生報考高中英聽測驗和大學學測，不過卻因大考中心試務人員赴陸試場得要居家...

【即時短評】教育部落後部署 多項升學考無奈喊卡

升學考試是中學生準備三年的成果驗收，「取消測驗」是最不負責任的政府作為。新冠肺炎疫情下，多項升學考被迫取消，起因於教育部...

熱門新聞

海大校慶表揚檢察長等9傑出校友 林右昌：油庫將要遷走

基隆幼兒園評鑑 1家去年未過關「今年仍卡關」被罰6千元

【即時短評】教育部落後部署 多項升學考無奈喊卡

聯合盃作文大賽嘉義湧2546人 會考作文前哨戰

全家盟移師金門開會 籲教育部公布學習歷程標準

他們大同國小畢業50年開同學會 辦音樂會感念師恩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。