照片微電影說故事 學童生活拍出創作

「藉由『拍照片說故事』的活動，我對拍照產生了更多興趣！」國家教育研究院愛學網18日舉辦「拍照片說故事」及「校園微電影」頒獎，其中《告別事•告別式》一語道盡治喪的意義，透過照片表達對外婆的無盡思念；微電影《防疫新生活》裡的可愛示範萌樣，也逗得現場師生樂開懷。

生活的小小觀察家

「在評審看片的過程大家都哈哈笑，因為影片不僅有趣也發人深省。」電影創作聯盟導演王耿瑜說，能發掘出一些原本陌生的人事物，還有很多老師在旁邊協助完成，這個過程真的非常有意義。

政大廣電教授侯志欽說，創作有很多思索、選擇與決策過程，創造了最後呈現出的感動，包括平常沒注意到的周遭的人，「例如誰為我們把馬路鋪平呢？是工程單位的叔叔們；還有身邊一些可愛的生物，比方說下雨天小蜜蜂怎麼過生活呢？」小朋友透過這些觀察一點一滴記錄，成為社會中非常美好的紀錄者與創作者。

悲傷中學習正能量

「第一次經歷摯愛家人的告別式，除了悲傷，也學習了如何面對傷痛。」板橋海山國小趙冠棋分享，家裡有著外婆留下的好人緣及美好回憶，在哀傷中冷靜面對每一件事，也學習外婆的正能量。創作理念獲得評審團一致好評。

國教院教育資源及出版中心主任林于郁表示，本次參賽照片有278件、微電影有81件，包括1-3年級組《阿公的開心菜園》，4-6年級組《告別事•告別式》，7-9年級組《伴著傷口成長》等，都是令人印象深刻的優秀作品。

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