快訊

有軍紀案主官到國防部接受公審 國防部軍紀改革案惹議

中職／年輕人狂掃13安 猿隊輸兄弟保季後賽希望

聽新聞
test
0:00 / 0:00

照片微電影說故事 學童生活拍出創作

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
「校園微電影」頒獎高中職組集結了年輕學子龐大的人氣與活力，中為頒獎人永平高中校長劉淑芬。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
「校園微電影」頒獎高中職組集結了年輕學子龐大的人氣與活力，中為頒獎人永平高中校長劉淑芬。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「藉由『拍照片說故事』的活動，我對拍照產生了更多興趣！」國家教育研究院愛學網18日舉辦「拍照片說故事」及「校園微電影」頒獎，其中《告別事•告別式》一語道盡治喪的意義，透過照片表達對外婆的無盡思念；微電影《防疫新生活》裡的可愛示範萌樣，也逗得現場師生樂開懷。

生活的小小觀察家

「在評審看片的過程大家都哈哈笑，因為影片不僅有趣也發人深省。」電影創作聯盟導演王耿瑜說，能發掘出一些原本陌生的人事物，還有很多老師在旁邊協助完成，這個過程真的非常有意義。

政大廣電教授侯志欽說，創作有很多思索、選擇與決策過程，創造了最後呈現出的感動，包括平常沒注意到的周遭的人，「例如誰為我們把馬路鋪平呢？是工程單位的叔叔們；還有身邊一些可愛的生物，比方說下雨天小蜜蜂怎麼過生活呢？」小朋友透過這些觀察一點一滴記錄，成為社會中非常美好的紀錄者與創作者。

悲傷中學習正能量

「第一次經歷摯愛家人的告別式，除了悲傷，也學習了如何面對傷痛。」板橋海山國小趙冠棋分享，家裡有著外婆留下的好人緣及美好回憶，在哀傷中冷靜面對每一件事，也學習外婆的正能量。創作理念獲得評審團一致好評。

國教院教育資源及出版中心主任林于郁表示，本次參賽照片有278件、微電影有81件，包括1-3年級組《阿公的開心菜園》，4-6年級組《告別事•告別式》，7-9年級組《伴著傷口成長》等，都是令人印象深刻的優秀作品。

【更多精采內容，詳見

微電影 告別式

延伸閱讀

2020新北板橋慶重陽 希望促進祖孫世代交流

新北板橋新板特區 今下午2至6時交通管制

台水預告15日起停水23小時 範圍包括板橋、新莊和樹林

連假第一天就超嗨！ 新北板橋「2020夢想嘉年華」巨型花車踩街 免飛巴西狂歡一整天

相關新聞

基隆幼兒園評鑑 1家去年未過關「今年仍卡關」被罰6千元

基隆市教育處今年對24間公私立幼兒園做基礎評鑑，有5家未全數通過評鑑，列為明年追蹤評鑑名單。去年有家幼兒園未全數通過評鑑...

「國際教育2.0」祭10億元 6年三分之一中小學參與國際化認證

教育部今天宣布「國際教育2.0」政策，預估未來6年投入10億元，輔導全國三分之一的中小學參與學校國際化認證。認證分為初階...

永康豆花伯遭欺負引公憤 教育局長：學校最佳機會教育

台南市永康88歲豆花伯遭棄單，以及有網友自承棄單還偷錢，引起公憤。台南市教育局長鄭新輝表示，青少年易挑戰權威、追求新奇，...

【PU跑道退散／上】嘉義市開退場第一槍 回歸紅土草地「讓孩子呼吸」

PU跑道幾乎成為校園操場的標準配備，近幾年設置規模還有增加趨勢，不過，嘉義市教育處要開全國第一槍，讓全市國中小PU跑道逐年退場，改用紅土或草地跑道。教育處長林立生說，PU跑道除了成本高，也和營造生態綠化校園、環保等理念衝突，回歸紅土和草地操場、跑道，能讓校園空間更多元利用，孩子在戶外活動更能大口呼吸。

照片微電影說故事 學童生活拍出創作

「藉由『拍照片說故事』的活動，我對拍照產生了更多興趣！」國家教育研究院愛學網18日舉辦「拍照片說故事」及「校園微電影」頒獎，其中《告別事•告別式》一語道盡治喪的意義，透過照片表達對外婆的無盡思念；微電

帶學生應用科技於生活 駱奕帆改寫偏鄉教育

被近50校教甄拒絕後，駱奕帆才當上暨大附中老師，她設計啟動創造力課程，帶學生參加科學競賽、國際發明展，學會在生活中應用科...

教師設計「動文字」桌遊趣味學習文字 國內外熱銷2萬套

國內風行的「桌遊」，在教育現場也愈來愈熱門，教師透過桌遊翻轉學習，提高學生學習興趣與效率。高雄市新上國小教師賴秋江設計了...

新聞眼／教育部 老是忘了超前部署

升學考試是中學生準備三年的成果驗收，也是決定人生下一關卡的重要門票，但教育部在疫情肆虐下，調整試務的步調總是慢半拍，不管...

台校455學生 趕不上英聽測驗

受到疫情影響，中國大陸這學年有三所台商學校、四五五生報考高中英聽測驗和大學學測，不過卻因大考中心試務人員赴陸試場得要居家...

【即時短評】教育部落後部署 多項升學考無奈喊卡

升學考試是中學生準備三年的成果驗收，「取消測驗」是最不負責任的政府作為。新冠肺炎疫情下，多項升學考被迫取消，起因於教育部...

桃園、新北圖書共享 今天起開放跨域還書

桃園市、新北市共享閱讀資源，繼去年底推動2市圖書館一證通服務，用一張借閱證就能借閱2市圖書後，今天起再升級推動跨域還書服...

教具存放室變身多功能未來教室 獲日本設計大獎

今年日本國際級設計大獎「Good Design Award」得獎名單揭曉，教育部表示，我國108年度「學美．美學—校園美...

熱門新聞

海大校慶表揚檢察長等9傑出校友 林右昌：油庫將要遷走

【即時短評】教育部落後部署 多項升學考無奈喊卡

全家盟移師金門開會 籲教育部公布學習歷程標準

聯合盃作文大賽嘉義湧2546人 會考作文前哨戰

基隆幼兒園評鑑 1家去年未過關「今年仍卡關」被罰6千元

台校455學生 趕不上英聽測驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。