嘉縣第二所職探中心有著落 學生可及早探索職業工作
嘉義縣教育處日前爭取教育部補助450萬元，於水上鄉水上國中設置縣內第二所國民中學區域職業試探與體驗示範中心，預計將透過展示區教具操作，模擬職業工作狀況、角色扮演及成品展示，讓學生提早接觸及體驗多樣化的職業工作，了解正確職業認知及職業價值觀。
教育處表示，水上國中職探中心將配合嘉義縣大埔美、馬稠後兩大工業區產業人才需求，以開設「電機電子職群」及「藝術職群」主題職業試探為主，其中電機電子職群，規畫3C電器商及AI智能產業等相關職業體驗，藝術職群則規畫偶戲劇團工作職場、YOUTUBER直播工作室及攝影棚等相關職業工作。
教育處表示，水上國中職探中心也將設置探索起飛體驗教室，供學生表演的舞台，透過設置豐富的職業意象、智慧門禁區、主題展示區、AI智能車體驗，啟發學生對電機電子職群及藝術職群的興趣。
教育處長陳添丁表示，嘉義縣幅員遼闊，大部分學校屬偏鄉或小校，資源獲取上較為不易，經教育處盤點，嘉義縣國中畢業生6成就讀高職，可見及早提供職業試探多元體驗機會刻不容緩。
陳添丁說，縣府2016年於新港國中設立第一所職探中心，以「餐旅」及「設計」職群為主，但因交通耗費時間與成本，服務範圍涵蓋全縣國小五六年級學生，服務量不堪負荷，因此爭取於水上國中設立第二所職探中心，預計擴大提供國小五、六年級及國中一、二年級學生申請參與體驗。
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