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教師設計「動文字」桌遊趣味學習文字 國內外熱銷2萬套

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市新上國小學童樂在桌遊，也從桌遊中學習團隊分工、解決問題。圖／新上國小提供
高雄市新上國小學童樂在桌遊，也從桌遊中學習團隊分工、解決問題。圖／新上國小提供

國內風行的「桌遊」，在教育現場也愈來愈熱門，教師透過桌遊翻轉學習，提高學生學習興趣與效率。高雄市新上國小教師賴秋江設計了一款「動文字」桌遊，主推文字趣味學習，增加識字量，在使用漢字的華人社會熱銷了2萬套，連媽媽社群都展開團購。

國內知名教科書廠商翰林、南一和康軒，教學手冊都打「桌遊牌」，爭市占率，並提升學生學習興趣。賴秋江研發多套桌遊，其中「動文字」桌遊主推文字趣味學習，藉著部首和部件搭配，衍生出多種變化，除了台灣，在國際華人社會如馬來西亞、加拿大、新加坡等地，共熱銷了2萬套，連媽媽社群都在團購。

賴秋江表示，每款桌遊在推出之前，都要經過試玩、再試玩，找不同組群試玩，確定任何狀況都不會卡關，都能讓遊戲順利進行。「動文字」桌遊可以大幅增加識字量，小朋友在課本上學到一個新字，透過遊戲可以學到10幾個家族字。每次舉行語文桌遊大戰，大朋友都玩得不亦樂乎，也會激發孩子想去找出、去認識更多的字。

要如何設計出好玩的桌遊呢？賴秋江提出5個原則，第一，遊戲機制是否多元多變？二、遊戲具有合作或競爭性；三、可以多人參與；四、設計遊戲配件像骰子、沙漏、棋子等；五、內容本身要有趣、具吸引力。

「動文字」桌遊主推文字趣味學習，衍生出多種變化，小朋友百玩不厭。圖／新上國小提供
「動文字」桌遊主推文字趣味學習，衍生出多種變化，小朋友百玩不厭。圖／新上國小提供
高雄市新上國小學童來場「語文桌遊大戰」，小朋友玩得不亦樂乎。圖／新上國小提供
高雄市新上國小學童來場「語文桌遊大戰」，小朋友玩得不亦樂乎。圖／新上國小提供
「動文字」桌遊主推文字趣味學習，衍生出多種變化，小朋友百玩不厭。圖／新上國小提供
「動文字」桌遊主推文字趣味學習，衍生出多種變化，小朋友百玩不厭。圖／新上國小提供

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