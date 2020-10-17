【即時短評】教育部落後部署 多項升學考無奈喊卡

升學考試是中學生準備三年的成果驗收，「取消測驗」是最不負責任的政府作為。新冠肺炎疫情下，多項升學考被迫取消，起因於教育部在試務調整步調總是慢半拍，比如在今年國中會考剩不到一個月的衝刺期，緊急取消英聽測驗，遭教師批評決策草率。如今高中英聽測驗只剩一周，又傳出試務人員來不及去中國大陸設試場，硬生生剝奪400多名台商子女的應考機會。

疫情期間各部會勤喊「超前部署」，不過教育部面對攸關學生權益的考試，更常急就章或等事發才善後。細數教育部疫情期間「忘記超前部署」的出包事蹟，中小學上學期因疫情延後兩周開學，升學考卻沒因此延後，逼師生狂趕進度、囫圇吞棗影響學習效果。反觀南韓政府，雖宣布延後開學，但同時宣布大考延後兩周的配套。同樣晚開學，他國早一步部署與之連動的事務，教育部就是做不到。

開學後的考試爭議持續延燒，舉例來說，教育部今年4月經民意代表反映，才發現國中會考英聽測驗若循防疫守則開門窗，作答恐受外部聲響干擾。情急之下，試務單位無法替20萬名考生安排耳機或其他設備，想不出解套只好忽視考生心血、臨時宣布取消該科，引起師生和家長譁然，也給蔡英文總統的「雙語國家」願景澆一桶冷水。

今又傳出教育部疏於規畫高中英聽測驗中國大陸考場事宜，距離考試只剩一周，試務人員來不及入境大陸並完成14天居家隔離，只能取消下周測驗。多家新聞媒體報導此事，教育部才急忙表示將與相關單位討論，目前連赴陸設考場的可行性都是個問號。

更令人擔憂的是明年1月登場、參加大學個人申請必考的的大學學測。若按陸方的入境後要隔離14天等規定，學測得提早在明年元旦前後入闈命題，接著連人帶卷前往大陸考場隔離14天，才能讓兩岸學測同步登場。牽動的事情繁多，若不及早規畫，最後恐怕又只能以「取消測驗」來消極應對。

赴陸設考場涉及兩岸溝通，教育部對此表示「將與相關單位討論」，令人想起該部前陣子開記者會宣布開放陸生入境，不到10分鐘就被撤回，連宣布教育決策都無法自主的尷尬畫面。明年學測大陸考場會不會重蹈覆轍？教育部若無法在跨部會議中硬起來，積極爭取學生受教和應考權益，只會持續失去民意。