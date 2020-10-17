快訊

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

一紙公文想幹嘛就幹嘛 江啟臣：蔡政府「誠信」出問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】教育部落後部署 多項升學考無奈喊卡

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
新冠肺炎疫情下，教育部急忙取消多項升學考，遭外界批評決策草率。圖／聯合報系資料照片
新冠肺炎疫情下，教育部急忙取消多項升學考，遭外界批評決策草率。圖／聯合報系資料照片

升學考試是中學生準備三年的成果驗收，「取消測驗」是最不負責任的政府作為。新冠肺炎疫情下，多項升學考被迫取消，起因於教育部在試務調整步調總是慢半拍，比如在今年國中會考剩不到一個月的衝刺期，緊急取消英聽測驗，遭教師批評決策草率。如今高中英聽測驗只剩一周，又傳出試務人員來不及去中國大陸設試場，硬生生剝奪400多名台商子女的應考機會。

疫情期間各部會勤喊「超前部署」，不過教育部面對攸關學生權益的考試，更常急就章或等事發才善後。細數教育部疫情期間「忘記超前部署」的出包事蹟，中小學上學期因疫情延後兩周開學，升學考卻沒因此延後，逼師生狂趕進度、囫圇吞棗影響學習效果。反觀南韓政府，雖宣布延後開學，但同時宣布大考延後兩周的配套。同樣晚開學，他國早一步部署與之連動的事務，教育部就是做不到。

開學後的考試爭議持續延燒，舉例來說，教育部今年4月經民意代表反映，才發現國中會考英聽測驗若循防疫守則開門窗，作答恐受外部聲響干擾。情急之下，試務單位無法替20萬名考生安排耳機或其他設備，想不出解套只好忽視考生心血、臨時宣布取消該科，引起師生和家長譁然，也給蔡英文總統的「雙語國家」願景澆一桶冷水。

今又傳出教育部疏於規畫高中英聽測驗中國大陸考場事宜，距離考試只剩一周，試務人員來不及入境大陸並完成14天居家隔離，只能取消下周測驗。多家新聞媒體報導此事，教育部才急忙表示將與相關單位討論，目前連赴陸設考場的可行性都是個問號。

更令人擔憂的是明年1月登場、參加大學個人申請必考的的大學學測。若按陸方的入境後要隔離14天等規定，學測得提早在明年元旦前後入闈命題，接著連人帶卷前往大陸考場隔離14天，才能讓兩岸學測同步登場。牽動的事情繁多，若不及早規畫，最後恐怕又只能以「取消測驗」來消極應對。

赴陸設考場涉及兩岸溝通，教育部對此表示「將與相關單位討論」，令人想起該部前陣子開記者會宣布開放陸生入境，不到10分鐘就被撤回，連宣布教育決策都無法自主的尷尬畫面。明年學測大陸考場會不會重蹈覆轍？教育部若無法在跨部會議中硬起來，積極爭取學生受教和應考權益，只會持續失去民意。

教育部 疫情 學測

延伸閱讀

全家盟移師金門開會 籲教育部廢除學習歷程檔案

經台辦協調 大陸台校二次英聽、測驗可望如期舉行

台商子女無法參加高中英聽 教部：還在討論可行方式

首見境外生確診 教部：個案不曾入校無須停課

相關新聞

經台辦協調 大陸台校二次英聽、測驗可望如期舉行

針對有學生家長反映，受疫情影響，大考中心無法派人將試卷帶往中國大陸，三所台商子女學校455名高三學生恐無法參加英聽測驗與...

教具存放室變身多功能未來教室 獲日本設計大獎

今年日本國際級設計大獎「Good Design Award」得獎名單揭曉，教育部表示，我國108年度「學美．美學—校園美...

桃園、新北圖書共享 今天起開放跨域還書

桃園市、新北市共享閱讀資源，繼去年底推動2市圖書館一證通服務，用一張借閱證就能借閱2市圖書後，今天起再升級推動跨域還書服...

270萬筆經典 國家文化記憶庫上線

今天是台灣文化日，歷時三年，整合廿二個縣市政府、一一七個民間單位、十八個中央跨部會及十二座文化部所屬博物館之力的「國家文...

影／拒絕研究費打折竟遭欠薪 環球科大教師赴教部抗議

高教工會今天在教育部門口舉行記者會，指出私立環球科技大學今年8月起，至少有七名教師因拒絕接受學術研究加給打四折的減薪條款...

高中生盼廢除學習歷程檔案 教部：不強制上傳

108課綱起每個高中生都要建置學習歷程檔案，本月初有學生在國發會公共政策網路參與平台匿名提案，盼教育部廢除高中學習歷程檔...

「國際教育2.0」祭10億元 6年三分之一中小學參與國際化認證

教育部今天宣布「國際教育2.0」政策，預估未來6年投入10億元，輔導全國三分之一的中小學參與學校國際化認證。認證分為初階...

永康豆花伯遭欺負引公憤 教育局長：學校最佳機會教育

台南市永康88歲豆花伯遭棄單，以及有網友自承棄單還偷錢，引起公憤。台南市教育局長鄭新輝表示，青少年易挑戰權威、追求新奇，...

【即時短評】教育部落後部署 多項升學考無奈喊卡

升學考試是中學生準備三年的成果驗收，「取消測驗」是最不負責任的政府作為。新冠肺炎疫情下，多項升學考被迫取消，起因於教育部...

台商子女無法參加高中英聽 教部：還在討論可行方式

新冠肺炎疫情防疫，媒體報導，在大陸的三所台商學校455名應屆高中生，恐怕無法參加10月24日舉行的高中英聽測驗了。教育部...

「每周一餐無肉日」推行不佳 立委呼籲推廣蔬食

民進黨立委劉建國、時代力量立委陳椒華、民進黨立委莊競程上午與民間團體在立法院舉行記者會，指出教育部2010年行文國中小學...

幼教體系被強迫「透明」 真能減少不當管教問題？

衛生福利部於109年1月2日新訂定了《托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法》，辦法中除了強制規範托嬰中心的錄影存檔時間，更將應裝設監視器的區域明確列出，並史無前例地將「無死角」三個字放入法源中。這除了增加如影隨行的環境壓力，對於現場多為女性的托嬰從業人員來說，也意味著這是一份分分秒秒都不能鬆懈的工作。

熱門新聞

大學成績平平 她一舉奪三榜更拿下高考狀元

大學特殊選才開跑 名額創新高

「忘年」儀隊！成功高中儀隊校友成立百人大隊

疫情影響無法出國交流 新店高中改寄明信片關心姊妹校

【即時短評】教育部落後部署 多項升學考無奈喊卡

經台辦協調 大陸台校二次英聽、測驗可望如期舉行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。