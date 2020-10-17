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全家盟移師金門開會 籲教育部廢除學習歷程檔案

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
全國家長團體聯盟理事長彭淑燕（中）呼籲教育部，儘速讓大學端公開說明學習歷程對應入學審查的標準。記者蔡家蓁／攝影
全國家長團體聯盟理事長彭淑燕（中）呼籲教育部，儘速讓大學端公開說明學習歷程對應入學審查的標準。記者蔡家蓁／攝影

全國家長團體聯盟今天在金門召開理監事會議，會中就「移除學習歷程檔案」、與美豬美牛進入校園的食安議題等進行意見交換，全國家長團體聯盟會中也呼籲教育部，盡速讓大學端公開說明學習歷程對應入學審查的標準；此外，他們也表達堅決反對美豬、美牛進入校園，會支持立委修法，為孩子的食安把關。

全國家長聯盟團體今日下午在縣府會議室召開理監事會議，各縣市代表共30餘人跨海參與，會議由全國家長團體聯盟理事長彭淑燕主持，包括金門家長團體聯盟理事長黃聿標等人也都全程參與，彭淑燕表示，此次會議他們聚焦在「移除學習歷程檔案」的討論，因為日前有學生在「公共政策網路參與平台」提議移除，短時間就超過附議門檻，證明此議題的熱度。

彭淑燕也呼籲教育部，家長對學習歷程不見的了解，這是否是學生新的壓力鍋，還是真如教育單位所言，更能提供大學端參採，不會讓優質的孩子被埋沒？她誠懇呼籲教育部，儘速讓大學端公開說明學習歷程對應入學審查的標準，越透明越能讓學生及家長安心，更要求延長上傳時間至寒暑假，讓學生有更充分的時間，從容的完成成果，減少壓力。

針對明年美豬、美牛將會進入台灣，藍營立委下周將召開修改衛生食品法的公聽會，全國家長團體聯盟也會參與，他們希望從修法著手， 彭淑燕強調，盼「危機成轉機」，期待校園在使用國產肉品上，可以真正做到滴水不漏，盼政府有主動查核機制，違法的商人，也可以嚴辦，為學童的健康把關。

全國家長團體聯盟今天在金門召開理監事會議，金門家長團體聯盟理事長黃聿標（右）代表致贈高粱酒給全國家長團體聯盟理事長彭淑燕（左）。記者蔡家蓁／攝影
全國家長團體聯盟今天在金門召開理監事會議，金門家長團體聯盟理事長黃聿標（右）代表致贈高粱酒給全國家長團體聯盟理事長彭淑燕（左）。記者蔡家蓁／攝影
全國家長聯盟團體今日下午在縣府會議室召開理監事會議，各縣市代表共30餘人跨海參與。記者蔡家蓁／攝影
全國家長聯盟團體今日下午在縣府會議室召開理監事會議，各縣市代表共30餘人跨海參與。記者蔡家蓁／攝影

教育部

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