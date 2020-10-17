全家盟移師金門開會 籲教育部廢除學習歷程檔案

全國家長團體聯盟今天在金門召開理監事會議，會中就「移除學習歷程檔案」、與美豬美牛進入校園的食安議題等進行意見交換，全國家長團體聯盟會中也呼籲教育部，盡速讓大學端公開說明學習歷程對應入學審查的標準；此外，他們也表達堅決反對美豬、美牛進入校園，會支持立委修法，為孩子的食安把關。

全國家長聯盟團體今日下午在縣府會議室召開理監事會議，各縣市代表共30餘人跨海參與，會議由全國家長團體聯盟理事長彭淑燕主持，包括金門家長團體聯盟理事長黃聿標等人也都全程參與，彭淑燕表示，此次會議他們聚焦在「移除學習歷程檔案」的討論，因為日前有學生在「公共政策網路參與平台」提議移除，短時間就超過附議門檻，證明此議題的熱度。

彭淑燕也呼籲教育部，家長對學習歷程不見的了解，這是否是學生新的壓力鍋，還是真如教育單位所言，更能提供大學端參採，不會讓優質的孩子被埋沒？她誠懇呼籲教育部，儘速讓大學端公開說明學習歷程對應入學審查的標準，越透明越能讓學生及家長安心，更要求延長上傳時間至寒暑假，讓學生有更充分的時間，從容的完成成果，減少壓力。