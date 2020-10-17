故宮文武會六藝開跑！ 與國寶文物來場君子之爭

今天是台灣文化日，故宮還不到開館時間就很熱鬧。故宮華表大道上集結了參加「故宮文武會六藝」定向體驗活動的運動員、親子家庭、加油親友團，參加者手持定向地圖、指北針，以故宮華表大道為起點，運用智慧選擇最佳路線，挑戰體力及智力，與文武兼備、智勇雙全的國寶文物來一場六藝文化的君子之爭。

故宮表示，近年故宮廣與各界合作，希望藉由不同類型活動，翻轉博物館靜態印象，讓大家用不一樣的角度親近故宮。「故宮文武會六藝」結合了文化與運動，並串連周邊社區，將活動分為針對專業定向越野運動員的「玩家組」，針對一般大眾的「體驗組」，以及適合全家大小參加的「親子組」。

故宮說，「故宮文武會六藝」是一場結合故宮國寶文物、六藝文化與定向體驗活動，由故宮及周邊之台灣創價學會、順益台灣原住民博物館、私立衛理女中、北市至善國中等各單位共襄盛舉。

今天開賽前，桃園市定向越野協會理事長為民眾解說定向越野教學，起跑時由活動代言人定向越野國手林冠宇與諸位貴賓共同鳴笛，每位參賽者都會拿到一份定向地圖，上面標示打卡點與六藝闖關點─禮、樂、射、藝、書、數，而國寶文物們就在闖關點等候各路好手。