教具存放室變身多功能未來教室 獲日本設計大獎

今年日本國際級設計大獎「Good Design Award」得獎名單揭曉，教育部表示，我國108年度「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」從全球4769件作品中脫穎而出，獲BEST 100大獎肯定。新北市北港國小的教學準備室變身舞台，並結合教室前、後設置的全黑板牆及移動櫃體，打造出可因應多元課程內容進行不同變化的未來教室。

該獎對教育部計畫給出評語，指出我國在出生率下降、學校設施老舊的背景下，在有限的預算內，為學校師生實現有意義且易於使用的設計。此計畫具廣泛的智能性，包括美觀和設計。隨著新課綱的修訂，師生與設計團隊共同參與新的設計內容，是一個充滿活力的教育機會，值得日本參考。

教育部指出，「學美．美學」計畫以全國高中以下學校為對象，透過公開徵件，由學校自行提出校園改造需求的提案申請。去年首度辦理，全國172所學校申請，經過評審團隊兩階段評選及實地考察後，選出九所學校成為合作對象，與七個設計團隊進行各校的美感改造，從減法設計、閒置再造、可複製性三大策略，為學校把脈並解決問題。

台南市新東國小每天中午約100名師生在餐廳裡一起用餐，在空間資源有限的情況下，餐廳除了吃飯也需兼具課後教學輔導、舉辦活動等功能。設計團隊將空間與家具做解構與重組，讓老舊的餐廳變身北歐咖啡廳，又兼具複合性機能。

花蓮縣明禮國小因學校建物有限，缺乏學生在雨天及大熱天的活動區域，川堂便成為唯一符合機能的空間，但川堂內部老舊待改善。設計團隊從孩子的視角，利用學校入口處原有的樹林意象，將川堂以樹洞的概念改造成具有展示、活動以及舞台功能的空間。