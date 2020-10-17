經台辦協調 大陸台校二次英聽、測驗可望如期舉行

針對有學生家長反映，受疫情影響，大考中心無法派人將試卷帶往中國大陸，三所台商子女學校455名高三學生恐無法參加英聽測驗與明年學測，上海台商子女學校校長陳俊男表示，經大陸官方積極協調後，目前問題已經基本解決，台生將如期在大陸參加12月12日舉行的二次英聽測驗及明年學測。

據報導，大考中心從2013年起就在華東及東莞兩所台商子女（子弟）學校設置考場，辦理上海、華東、東莞等三所台校高三學生，與台灣同步進行英聽測驗及學測考試。

本學年第一次高中英聽測驗預計下周六（24日）舉行，但受疫情影響，除大考中心無法派人將試卷帶往大陸，今年上海台商子女學校學生若要前往位於江蘇昆山的華東台商子女學校應試，因跨省市需先隔離14天，加上防疫隔離等問題兩岸尚未取得共識，因此大考中心無法即時確定是否在大陸當地設考場，影響所及三校學生恐無法參加英聽考試與明年的學測。

上海台商子女學校校長陳俊男接受本報查證時表示，這件事情已經基本解決。陳俊男指出，在三所台校分別向大陸有關方面反映後，上海市台辦、大陸國台辦及江蘇省台辦就積極協調處理。

陳俊男表示，第一次英聽目前台生是來不及參加了，但會如期參加12月12日的第二次英聽。屆時上海台商子女學校學生會循往例，前往昆山華東台商子女學校應試，明年1月22、23日舉行的學測也可以繼續在上海應試。

據悉，教育部預計下周四（22日）與三所台商學校召開視訊會議，協調後續相關細節問題，台校高三學生應無需特別返台參加英聽測驗與明年學測。