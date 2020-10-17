快訊

剋王后的冤罪？泰國學運被陷害的「奶茶聯盟」台灣之友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經台辦協調 大陸台校二次英聽、測驗可望如期舉行

聯合報 / 記者林則宏／台北－上海即時報導
圖為上海台商子女學校去年舉行的運動會。（取自上海台商子女學校微信公眾號）
圖為上海台商子女學校去年舉行的運動會。（取自上海台商子女學校微信公眾號）

針對有學生家長反映，受疫情影響，大考中心無法派人將試卷帶往中國大陸，三所台商子女學校455名高三學生恐無法參加英聽測驗與明年學測，上海台商子女學校校長陳俊男表示，經大陸官方積極協調後，目前問題已經基本解決，台生將如期在大陸參加12月12日舉行的二次英聽測驗及明年學測。

據報導，大考中心從2013年起就在華東及東莞兩所台商子女（子弟）學校設置考場，辦理上海、華東、東莞等三所台校高三學生，與台灣同步進行英聽測驗及學測考試。

本學年第一次高中英聽測驗預計下周六（24日）舉行，但受疫情影響，除大考中心無法派人將試卷帶往大陸，今年上海台商子女學校學生若要前往位於江蘇昆山的華東台商子女學校應試，因跨省市需先隔離14天，加上防疫隔離等問題兩岸尚未取得共識，因此大考中心無法即時確定是否在大陸當地設考場，影響所及三校學生恐無法參加英聽考試與明年的學測。

上海台商子女學校校長陳俊男接受本報查證時表示，這件事情已經基本解決。陳俊男指出，在三所台校分別向大陸有關方面反映後，上海市台辦、大陸國台辦及江蘇省台辦就積極協調處理。

陳俊男表示，第一次英聽目前台生是來不及參加了，但會如期參加12月12日的第二次英聽。屆時上海台商子女學校學生會循往例，前往昆山華東台商子女學校應試，明年1月22、23日舉行的學測也可以繼續在上海應試。

據悉，教育部預計下周四（22日）與三所台商學校召開視訊會議，協調後續相關細節問題，台校高三學生應無需特別返台參加英聽測驗與明年學測。

台商 英聽 上海

延伸閱讀

台商子女無法參加高中英聽 教部：還在討論可行方式

高中英聽10月24日登場 應考防疫規則一次看

大學甄選參採高中英聽愈來愈少 台大明年退出

學測綁指考台大醫擦身過 兩年後綁得更緊

相關新聞

經台辦協調 大陸台校二次英聽、測驗可望如期舉行

針對有學生家長反映，受疫情影響，大考中心無法派人將試卷帶往中國大陸，三所台商子女學校455名高三學生恐無法參加英聽測驗與...

教具存放室變身多功能未來教室 獲日本設計大獎

今年日本國際級設計大獎「Good Design Award」得獎名單揭曉，教育部表示，我國108年度「學美．美學—校園美...

桃園、新北圖書共享 今天起開放跨域還書

桃園市、新北市共享閱讀資源，繼去年底推動2市圖書館一證通服務，用一張借閱證就能借閱2市圖書後，今天起再升級推動跨域還書服...

270萬筆經典 國家文化記憶庫上線

今天是台灣文化日，歷時三年，整合廿二個縣市政府、一一七個民間單位、十八個中央跨部會及十二座文化部所屬博物館之力的「國家文...

影／拒絕研究費打折竟遭欠薪 環球科大教師赴教部抗議

高教工會今天在教育部門口舉行記者會，指出私立環球科技大學今年8月起，至少有七名教師因拒絕接受學術研究加給打四折的減薪條款...

高中生盼廢除學習歷程檔案 教部：不強制上傳

108課綱起每個高中生都要建置學習歷程檔案，本月初有學生在國發會公共政策網路參與平台匿名提案，盼教育部廢除高中學習歷程檔...

「國際教育2.0」祭10億元 6年三分之一中小學參與國際化認證

教育部今天宣布「國際教育2.0」政策，預估未來6年投入10億元，輔導全國三分之一的中小學參與學校國際化認證。認證分為初階...

永康豆花伯遭欺負引公憤 教育局長：學校最佳機會教育

台南市永康88歲豆花伯遭棄單，以及有網友自承棄單還偷錢，引起公憤。台南市教育局長鄭新輝表示，青少年易挑戰權威、追求新奇，...

台商子女無法參加高中英聽 教部：還在討論可行方式

新冠肺炎疫情防疫，媒體報導，在大陸的三所台商學校455名應屆高中生，恐怕無法參加10月24日舉行的高中英聽測驗了。教育部...

「每周一餐無肉日」推行不佳 立委呼籲推廣蔬食

民進黨立委劉建國、時代力量立委陳椒華、民進黨立委莊競程上午與民間團體在立法院舉行記者會，指出教育部2010年行文國中小學...

幼教體系被強迫「透明」 真能減少不當管教問題？

衛生福利部於109年1月2日新訂定了《托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法》，辦法中除了強制規範托嬰中心的錄影存檔時間，更將應裝設監視器的區域明確列出，並史無前例地將「無死角」三個字放入法源中。這除了增加如影隨行的環境壓力，對於現場多為女性的托嬰從業人員來說，也意味著這是一份分分秒秒都不能鬆懈的工作。

超過三成學生「就是要吃肉」 立委呼籲政府推廣蔬食

教育部2010年行文國中小學推動「每周一餐無肉日」，朝野立委和民間團體今天表示，每周一餐無肉已經實施超過十年，但參與學校...

熱門新聞

大學成績平平 她一舉奪三榜更拿下高考狀元

3男1女全考上「亞洲最難」東大醫 日超級媽媽傳授教育心法

高中生盼廢除學習歷程檔案 教部：不強制上傳

110年特殊選才名額創新高 台大增4系盼收農科技優生

影／拒絕研究費打折竟遭欠薪 環球科大教師赴教部抗議

慶祝創校30年 第一屆義守大學國際先生、小姐出爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。