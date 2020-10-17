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台商子女無法參加高中英聽 教部：還在討論可行方式

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
疫情影響，400多名台商學生恐無法考高中英聽和學測，教育部正在與相關單位討論對策，尚無定案。本報資料照片
疫情影響，400多名台商學生恐無法考高中英聽和學測，教育部正在與相關單位討論對策，尚無定案。本報資料照片

新冠肺炎疫情防疫，媒體報導，在大陸的三所台商學校455名應屆高中生，恐怕無法參加10月24日舉行的高中英聽測驗了。教育部表示，已邀集相關單位討論，評估讓台商子女參加第二次英聽和學測的可行方式，不過尚無定案。

教育部高教司指出，今年受疫情影響，中國大陸相關省市增加各種防疫措施，如隔離檢疫14天以上、核酸檢測、跨省市移動亦需進行隔離等。為確保試務安全，以及過程不受陸方防疫措施影響，維護兩岸約13萬名考生權益，已邀集三所台商學校、大考中心及相關部會，商討今年12月第二次英聽測驗，以及明年1月學測至大陸設考場事宜，並分別準備及評估可行方式。不過目前尚未定案。

另也傳出台商子女擬提早返台準備升學考試，教育部國際司對此表示，若因疫情因素無法設置大陸考場，讓台商學生必須返台應試，三所台商學校在台都有多所合作學校，可提供場地與教學資源。教育部將視學校個別需求，提供學校及學生必要協助。

多年來學測設有大陸試場，教育部說，為服務在大陸地區求學的台商子女，大考中心2013年起在大陸華東、東莞台商學校二地設置大陸考場，辦理英聽測驗和學測。

110學年升大學考季即將展開，按大考中心規畫，首先登場的是10月24日的高中英聽第一次測驗，共10萬6947人報考。英聽第二次考試日期為12月12日。大學學測舉辦日是明年1月22日和1月23日。

大考中心表示，測驗成績有效期限三年，期間可重複報名，並擇最優成績作為繁星推薦、個人申請、考試分發等大學入學管道的檢定項目，或個人申請第二階段的審查資料之一。

高中英聽由精熟到生疏依序分為Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆ四級，大學招聯會統計，110學年有51系的個人申請管道採計英聽，16系要求考生達A級、30系要求至少B級、五系要求至少C級。

台商 英聽 教育部

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