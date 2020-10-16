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高中生盼廢除學習歷程檔案 教部：不強制上傳

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
108課綱起每個高中生都要建置學習歷程檔案，本月初有學生在國發會公共政策網路參與平台匿名提案，盼教育部廢除高中學習歷程檔案，已超過8000人附議。本報資料照片
108課綱起每個高中生都要建置學習歷程檔案，本月初有學生在國發會公共政策網路參與平台匿名提案，盼教育部廢除高中學習歷程檔案，已超過8000人附議。本報資料照片

108課綱起每個高中生都要建置學習歷程檔案，本月初有學生在國發會公共政策網路參與平台匿名提案，盼教育部廢除高中學習歷程檔案，已超過8000人附議。教育部今天對此表示，學習歷程檔案非強制上傳，參加大學甄選時，若選擇不用學習歷程，仍可採現行PDF檔案制度上傳備審資料。不過PDF資料未經過教師認證，且缺乏數位化和系統化，建議學生審慎評估。

教育部高教司和國教署表示，學習歷程檔案能提升現行備審資料的效力，且改善現行備審資料只能以PDF檔案呈現，資料缺乏系統化，或缺少教師認證等缺點。學習歷程提供學生定期上傳機制，可避免高三下倉促準備，並讓大學審查端能清楚看到學生的發展歷程，以對學生的學習軌跡、成長潛力、探索熱情、學習態度有更深入了解。

教育部也說，學習歷程檔案上傳件數有上限，目的是避免軍備競賽，並在資料結構中顯示課程學習成果與校內多元表現，讓大學審查端能重質不重量，並在相同時間內聚焦看見學生的特色與亮點，提升大學個人申請的審查品質。

教育部 108課綱

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