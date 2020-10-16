影／拒絕研究費打折竟遭欠薪 環球科大教師赴教部抗議

高教工會今天在教育部門口舉行記者會，指出私立環球科技大學今年8月起，至少有七名教師因拒絕接受學術研究加給打四折的減薪條款，竟然遭學校違法欠薪，至今一毛加給未發。學校校長甚至還持續給予拒絕減薪的教師壓力，至今還要求教師參加「同意減薪協調會」，但早已不按規定發放完整薪資。教育部表示將積極處理。

而有關日前爆發的聖約翰科技大學欠新案，高教工會表示，校方雖已償還欠薪，不過當時做出違法決定的校長、學校董事仍在任。呼籲教育部建立機制，視他們為「不適任校長」與「不適任董事」，在保障師生權益的考慮下，依法予以裁處與撤換，而非任他們拿學校校產支付罰款了事，或只以扣獎補助款或處以停招影響學校正常經營，反而讓師生受害。