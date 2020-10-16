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美育推廣無所不在 康橋生新北市美術賽成績亮眼

聯合新聞網 / 張筱文

新北市學生美術比賽日前公告得獎名單，康橋國際學校新店秀岡、青山及林口等三校區學生表現優異、成績斐然，共74件作品獲獎，高達50件作品進入前3名，將代表新北市參加全國決賽，有如此好成績，康橋學校的美育推廣功不可沒。

109學年度新北市學生美術比賽，康橋學生作品精選。 圖／康橋 提供
109學年度新北市學生美術比賽，康橋學生作品精選。 圖／康橋 提供

走進康橋各校區校園，處處可見學生無數精彩的創作，有來自運用水墨畫繪製病毒入侵的作品；也有從國語課 <引人注目的 GOOGLE 標誌> 單元裡，衍伸讓學生以自己的英文名創作成文字藝術師等畫作；更有著在疫情期間創作的各式精彩畫作。

康橋國際學校各校區定期舉辦校園美展，學生作品成藝文賞析及創作的重要能量。 圖／康橋 提供
康橋國際學校各校區定期舉辦校園美展，學生作品成藝文賞析及創作的重要能量。 圖／康橋 提供

康橋從幼兒園起就重視孩子的藝文創作，除了定期展示外，更把孩童的創作內容規劃進校園裝置藝術的一環；從小學起每年定期舉辦兩次校園美展，透過整體校園空間的布置，除了給學生展演的舞台外，更期望透過相互的觀摩、探索，從小培養藝文鑑賞能力。到了國高中更有一人一才藝課程、藝文走廊、藝文鑑賞護照…等，從各方面深耕學生的藝術涵養學習，也在無形中涵育藝術及文化的素養。

康橋學生在疫情期間，透過探討防疫主題，創作出各式精彩畫作。 圖／康橋 提供
康橋學生在疫情期間，透過探討防疫主題，創作出各式精彩畫作。 圖／康橋 提供

康橋表示學校以藝術欣賞為起點，提升學生的審美能力和人文素養為目標。通過培養學生認識美、體驗美、感受美、欣賞美和創造美的能力，使其具有美的素養。康橋美術老師分享，透過每學期不同藝術主題課程的規劃，讓學生學習創意激盪和各式媒材的交疊調配，結合藝術世界的各種不同元素，然後將成果佈置於校園中，使學習場域從教室向外延伸，豐富孩子獨特多元的學習歷程。

康橋學生學習創意激盪和各式媒材交疊調配。 圖／康橋 提供
康橋學生學習創意激盪和各式媒材交疊調配。 圖／康橋 提供

這次康橋參加新北市美術比賽的作品多元，包含有水墨畫、西畫、版畫、漫畫、平面設計、書法…等；學生獲獎年齡層平均，不管是小學生、國中生、高中生都有非常精采的表現。

康橋以藝術課程為基礎，校園美展為出發，各式展演活動為輔，在各式學習活動、日常生活中無所不在地推廣藝文教育，並透過引導學習，讓學生將創意、美感應用到日常中，讓孩子無時無刻都有藝術體驗的機會，終能獲得如此亮眼好成績。

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