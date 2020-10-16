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新北首創開設技高雙語學分班 培育學生雙核心能力

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
復興商以專題「石虎守護員」為生態保育員設計系列文創商品，包含專用制服與自行車，希望運用美工專長為石虎生態保育盡心力。記者江婉儀／攝影
復興商以專題「石虎守護員」為生態保育員設計系列文創商品，包含專用制服與自行車，希望運用美工專長為石虎生態保育盡心力。記者江婉儀／攝影

新北市教育局今舉辦「新北技職雙語－雙語教師暨英語專題發表」，學生全程使用英語進行專題發表，新北市長侯友宜今聽各校學生專題發表，也宣布跟國立師範大學合作開設「技高雙語學分班」，及結合大專院校成立「技職大聯盟」，透過雙語師培及產官學資源，培育技高學生專業英語及專業技能雙核心能力。

今天由新北高工、三重商工等8校學生進行英語專題發表，其中樟樹國際實中專題「山行光引」結合流行服飾科及資訊科的專業，設計防潑水及加裝新興科技導光條的登山服，讓登山者遇到危急時立即開啟。復興商以專題「石虎守護員」為生態保育員設計系列文創商品，包含專用制服與自行車，希望運用美工專長為石虎生態保育盡心力。

新北市教育局表示，已媒合23所大專校院及21所技術型高中組成「44校技職大聯盟」，由大專院校提供外籍教師及中師英語授課共32位師資，協助技高進行雙語協同教學，並同時搭建產官學平台，共享課程、師資、設備，提供技高70門課程，包含108課綱校訂必選修及部定必修課程。

教育局表示，新北市技高雙語師資培訓採階梯式培力，自108學年度起鼓勵新進老師取得國際英語證照，並辦理新進教師及現職老師專業英文培訓、專業英文國際監評人員培訓；新北高工機械科老師彭碃貽表示，技職教育多專注在專業技術的學習，成為雙語教師能幫助學生具備專業英語力，讓學生能運用在自己的專業械領域上，對於學習具有加乘效果。

侯友宜表示，過去學習環境沒有那麼好，自己畢業以後也很少用到英文，他的英文很破、不是那麼理想，像技職型高中經常到國際參與競賽，專業英文能夠再提升，就能以技能與英文與國際接軌、競爭。

新北市長侯友宜今聽各校學生專題發表。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今聽各校學生專題發表。記者江婉儀／攝影
新北市教育局今舉辦「新北技職雙語－雙語教師暨英語專題發表」。記者江婉儀／攝影
新北市教育局今舉辦「新北技職雙語－雙語教師暨英語專題發表」。記者江婉儀／攝影

教育局 侯友宜

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