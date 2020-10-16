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3男1女全考上「亞洲最難」東大醫 日超級媽媽傳授教育心法

聯合新聞網 / 綜合報導
日本超級媽媽佐藤亮子兒女全考上東大醫科，重視閱讀的她曾買下數百本書籍供孩子閱讀。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本超級媽媽佐藤亮子兒女全考上東大醫科，重視閱讀的她曾買下數百本書籍供孩子閱讀。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

做父母的，無不是希望孩子能夠奮發向上，在競爭激烈的社會中脫穎而出。日本就有一位母親育子有方，一手教出的四個孩子，通通都考上東大醫科。日前她也出書分享自己的教育原則。

根據日本媒體「DIAMOND Online」報導，日本母親佐藤亮子膝下三男一女，全部都考上號稱「亞洲最難考」的東大理科三類組（醫學系）。驚人的教育成果引起注目，而佐藤日前出版新書分享她的教育心得。

佐藤認為，要讓孩子們成長，那麼該花的便不能省。孩子的教育必須從小扎根。她把孩子每三年劃分成一階段，四個孩子在一歲前，就開始接受公文式教育，且在三歲前會為他們伴讀一萬冊繪本、伴唱一萬首童謠。

在閱讀方面，她曾一次豪買300本書，還親手為孩子製作書架。也善用公立圖書館，會一次就借走好幾十本書。如果是感喜歡的興趣，那麼就算每個小孩一個月的才藝費都得破萬，也該放手讓孩子去學習。

佐藤表示，很多家長會在孩子去學習才藝後，便急著想看到成果。但她以自己的孩子為例，說他們其實分別對藝術、運動等也有興趣，於是她便讓他們去學。如果孩子在該領域展現出才能，那麼繼續進修也無妨。就算發現不適合，孩子們自己也會知道這條路行不通，便會回過頭來專心用功，也是一種收穫。

雖然對孩子們的教育費不能省，但考量到家庭的狀況不同，佐藤在花費之前，務必先想清楚「時間」、「為什麼」跟「用多少」等幾項原則，避免銀子白白浪費。如今她最大的孩子已經出社會打拚，也回過頭感激她的用心栽培，讓她感到一切都值得。

日本

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