沒市長頒獎了！北市修訂優良學生選拔 改各校自頒

北市中等學校選拔優良學生實施計畫遭人詬病多年，還曾被譏是「帥哥美女選拔」，北市教育局修訂選拔計畫，重新頒定7項選拔標準，也從全市頒獎改為各校自辦，從學期制改為學年制，讓學生間能有更多認識，學校也不須成天忙選拔、頒獎。但有學生認為，少一次市長頒獎機會，確實有點可惜。

北市中等學校選拔優良學生實施計畫，表揚各公、私立國高中學校優秀學生，包含學校優良學生，以及全市性優良學生。每學期各學校候選人要拍攝自我介紹影片，還要上台自我推薦，還有不少學生有助選團，相隔兩周後實施全校投票，全市性優良學生，由市長親自頒獎。

中等教育科長諶亦聰表示，這幾年很多人反映覺得選拔很形式，想要廢止，認為敢秀的人、好看的人就會選上，且早期的選拔標準也相對八股，每學期都選，但上學期學生間彼此不熟悉，常是選出誰最「敢秀」，接下來是多元價值時代，勢必得調整。

教育局表示，今年起改為以學年度為執行期程，頒獎儀式也回歸到學校自行辦理，各校可結合各校風格，或是相關特色活動，讓學生能留下獨特回憶，選拔時間也自訂；另也定出全新選拔標準，除了具備有自我管理、自主多元學習、團隊合作等能力外，也要能有同理心、好奇心以及責任感等，展現學生的多元智慧。

少了市長頒獎，成功高中校長孫明峯表示，有的孩子滿看中這件事情，若有跟市長合影的機會，確實是個難得經驗；但對學校來講，把辦理期程改成學年、自辦，選拔標準重定，也調整外界對優良學生的定位。

北市國中家長聯合會總會長莊孟峯表示，雖然未能由市長授獎，的確會讓得獎同學有些遺憾，但得獎就是一份榮譽，由學校和全體親師生共同為獲獎同學喝采嘉勉，也不失隆重、實質的教育意義。