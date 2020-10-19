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白牌計程車停路邊數小時 司機疑猝死倒臥車內

【大學儲備軍官訓練團】不用投筆 也能從戎

文 / 國防部人次室人培處 提供

圖／國防部人次室人培處 提供
圖／國防部人次室人培處 提供

專為大學生開設的「大學儲備軍官訓練團」，讓大專校院的學生也可轉換跑道從軍去。不管你是就讀哪個科系，都可選擇陸軍、海軍、空軍、後備、憲兵或政戰；如果是資訊相關科系，則可選擇資通電軍；若為醫護相關科系，可選擇軍醫。在學期間除了享有國防補助的全額學雜費，還有每學期5000元的文具書籍費及每月1萬2的生活津貼，不僅不用擔心經濟問題，也無須擔憂求職困難，畢業即就業，以少尉任官，起薪4萬8990元。

入學方式有「自辦徵選」、「委託民校」及「國防培育班」三種。若考生所讀大學不屬於「委託民校」及獲高中職未參加「國防培育班」，則可以「自辦徵選」的方式報考。目前國防部委託辦理ROTC的大專院校共有130所。

報名時間即日起至11月13日。詳細招募資訊請詳閱國軍人才招募網站。

以上為國防部人次室人培處廣告

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