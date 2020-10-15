新北40校與故宮合作展現創客力 5大系列活動今起開跑

新北市教育局首度與故宮合作舉辦「新北創客季」，開幕式今天在新北市政府一樓舉辦，從10至12月辦理5大系列活動，首波「小漾時光機主題展」以「時光穿越」為概念，即日起至10月25日在市府1樓大廳開展。

新北市長侯友宜與國立故宮博物院副院長黃永泰今天與學生共同啟動小漾時光機並體驗主題活動，大玩AI機器人及小漾IG動態貼圖等，大讚新北學校師生創客作品創意無限。

教育局表示，首波活動「小漾時光機主題展」展期11天，為教育局首度跟勞工局合作，以「時光穿越」為概念發想，分為「史前時期」、「歷史文明」以及「未來世界」3大主題展區，展出40校創客社群學校跨領域創意作品及成果，如安康高中AI機器人，可以利用攝影鏡頭拍攝挑戰者打出的飛盤球，再經由程式運算球的行進路徑後，機器人即可做出防守或反擊的動作。

10月31日及12月19日將舉辦「家庭創客日Family Maker Day」，由新北28所創客社群學校以萬聖節及聖誕節為主題，設計75場次親子創客體驗課程，預計開放近800組親子參加。

「故宮X小漾MAKER號偏鄉巡迴」從10月15日至12月15日，將故宮文物及創客教學資源推廣至偏遠學校，讓偏鄉師生體驗動手做創客，將巡迴偏鄉學校總計15校。

「新北上河圖創客市集」則是首次與故宮、新北各博物館、工具圖書館合辦，以清明上河圖為發想，介紹該朝代商業、手工業、民俗、建築、交通工具等詳實形象，分為食、衣、住、行、育、樂六大主題區，展現學生創客作品並開放民眾闖關，11月6、7日在故宮博物院登場。

同天將舉辦「RUN！新北Maker上河圖競賽」，以清明上河圖的交通工具為主題，讓各校透過跨領域課程發揮創客精神，進行遊行活動及搬運競賽等趣味活動。本次也補助學校帶學生到故宮參與創客市集，期盼帶給新北的孩子與市民們更多元、創意的學習資源，擴大國際及全國市民參與度。系列活動資訊可上「新北創客漾」粉絲專頁查詢。