新北40校與故宮合作展現創客力 5大系列活動今起開跑

台灣邁向雙語發展,加速推動英語教學,但如何有效精進英文實力?聯經出版引進美國Read With You Center for Language and Development(RWY)「陪你讀書」線上英語課程,由專業美籍教師線上一對一帶領閱讀經典英文原著,全方位精進聽說讀寫能力。

2020-10-15 08:35