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新課綱94％高中師超鐘點 教部：已請政院調增員額
新課綱讓教師過勞！兩大教師工會今天各自發表高中教師調查，只有6％老師表示自己沒超鐘點，負擔過重的主因是備課量增加，盼增加高中教師員額。教育部國教署表示，現已報請行政院人事行政總處研議，讓教師員額達到編制標準，滿足各校師資需求。另也鼓勵高中與大學合作開課，或跨校合聘師資來教多元選修課。
教師團體全國教師工會總聯合會、全國高級中等學校教育產業工會今同步表示，新課綱讓高中教師過勞，只有6％老師表示自己沒超鐘點。全教總透過調查呈現教師負擔過重原因，包括備課量增加（78.5%）、開發新課程／教案（73.5%）、學習歷程認證（70.8%）、素養命題與評量（62.1%）。
全中教調查，除九成四教師超出基本鐘點16節，當中又有四成五教師超出五到九節，再加上無法列入授課時數的課後輔導或彈性學習，等於教師要負擔23到30節課，是表定授課時數的1.5倍到兩倍。
108課綱課程種類變多，全中教調查，87％教師授課科目增加一到五種，五成六的教師比課綱上路前多出二到五種課。在此情況下，97％老師認為新課綱讓負擔變重。
高中教師的期望有哪些？全教總表示，超過七成教師期盼教育部合理增加現場教學人數，其次是降低班級人數（68.5%），再次是增加資本門經費（44.3%）。
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