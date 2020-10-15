快訊

南港女模遭性侵殺害案 凶嫌程宇確定逃死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為全國最狹長的鄉留老師 屏縣府建枋山地區教師宿舍

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府在廢校多年的枋山鄉加祿國小成功分班校地新建枋山地區教師集中宿舍，今天由縣長潘孟安主持動工儀式。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府在廢校多年的枋山鄉加祿國小成功分班校地新建枋山地區教師集中宿舍，今天由縣長潘孟安主持動工儀式。記者潘欣中／翻攝

位於屏東縣西南方沿海的枋山鄉，鄉境呈現特殊狹長地形，南北長達30公里，東西寬卻僅數百公尺，是全國最狹長的鄉鎮，因教師每年流動比例高居於全台前段班，縣府為留住人才、穩定師資，繼從今年1月起爭取到每月3090元的偏鄉加給，再向教育部爭取補助偏遠地區宿舍計畫2784萬元，在廢校多年的加祿國小成功分班校地新建枋山地區教師集中宿舍，縣長潘孟安今主持動工儀式。

潘孟安說，縣政為解決偏鄉學校教師高流動率的問題不遺餘力，為讓位處於枋山地區的偏鄉學校教師多一個留下來的理由，縣府向國教署爭取補助經費，新建教師集中宿舍工程，規劃設置20間宿舍，其中16間單人宿舍、4間首長宿舍，並有交誼廳及餐廳空間，提供枋山鄉加祿國小、加祿國小枋山分校、內獅國小、楓港國小及楓林國小教師住宿使用，預定240個日曆天竣工。

他說，枋山鄉南北長達30公里，是全國最狹長鄉鎮，距離生活機能較便利的枋寮市區、車城市區都有20分鐘以上的車程，成功分班位處枋山鄉地理位置中心點，楓港、楓林及內獅國小皆在附近；興建教職員集中宿舍外，縣府也為恆春半島軍公教人員爭取納入偏鄉加給，增加留任偏鄉的意願，讓他們能安心盡力地教育在地的子弟。

屏東縣政府在廢校多年的枋山鄉加祿國小成功分班校地新建枋山地區教師集中宿舍，今天由縣長潘孟安主持動工儀式。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府在廢校多年的枋山鄉加祿國小成功分班校地新建枋山地區教師集中宿舍，今天由縣長潘孟安主持動工儀式。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府在廢校多年的枋山鄉加祿國小成功分班校地新建枋山地區教師集中宿舍，今天由縣長潘孟安主持動工儀式。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府在廢校多年的枋山鄉加祿國小成功分班校地新建枋山地區教師集中宿舍，今天由縣長潘孟安主持動工儀式。記者潘欣中／翻攝

宿舍 偏鄉學校 潘孟安

相關新聞

獨／台南幼兒園不辦萬聖節活動 理由被家長推爆

今天在網路上被討論相當熱烈的是台南市第四幼兒園在臉書上貼出「我們不過萬聖節」的六大原因，許多家長紛紛在留言叫好「太支持這...

「國際教育2.0」祭10億元 6年三分之一中小學參與國際化認證

教育部今天宣布「國際教育2.0」政策，預估未來6年投入10億元，輔導全國三分之一的中小學參與學校國際化認證。認證分為初階...

永康豆花伯遭欺負引公憤 教育局長：學校最佳機會教育

台南市永康88歲豆花伯遭棄單，以及有網友自承棄單還偷錢，引起公憤。台南市教育局長鄭新輝表示，青少年易挑戰權威、追求新奇，...

為全國最狹長的鄉留老師 屏縣府建枋山地區教師宿舍

位於屏東縣西南方沿海的枋山鄉，鄉境呈現特殊狹長地形，南北長達30公里，東西寬卻僅數百公尺，是全國最狹長的鄉鎮，因教師每年...

培育本土數位人才 教育部擬推沙盒專法設半導體學院

為培育本土數位人才，教育部擬擴增STEM（Science, Technology, Engineering, and M...

不只學英語的英語課程 聯經獨家引進「陪你讀書」

台灣邁向雙語發展，加速推動英語教學，但如何有效精進英文實力？聯經出版引進美國Read With You Center for Language and Development（RWY）「陪你讀書」線上英語課程，由專業美籍教師線上一對一帶領閱讀經典英文原著，全方位精進聽說讀寫能力。

台南文賢國中「超閱星境界」深耕閱讀！端出閱讀美食

台南市文賢國中深耕閱讀教育，從改善閱讀環境到以台南首創的圖資教育課程，開啟學生閱讀學習新視界，進而引領「重思考、要合作、...

幼教師創意課 五歲娃導覽百歲街

小小孩能有多大潛能？新北市深坑國小附幼教師簡茉莉用近卅年的教書經驗，證明即便是五歲的孩子，也能站上街頭當古蹟導覽員，與同...

獎助中生代 科技部新推方案

聯合報上周報導，科技部本月初提出新版年輕學者計畫「二○三○跨世代年輕學者方案」，雖較原計畫放寬申請年齡，也只限四十五歲以...

教部、科技部 培育半導體人才

半導體是台灣重要產業，為培育相關人才，教育部擬未來十二年投資八億元，請台大、交大、清大、成大四所大學成立半導體學院育才。

閱讀磐石獎 40校、50人獲肯定

為鼓勵各校推動閱讀，教育部昨天頒獎表揚推動閱讀績優國中小、團體及個人，今年獲獎者除規畫多元閱讀活動、親子共讀等，更融入資...

支持4校半導體學院做研究 科技部明年增列1億元經費

教育部日前表示要成立半導體學院，未來12年花8億元，請台大、交大、清大、成大四個學校成立半導體學院來育才。科技部長吳政忠...

熱門新聞

獨／台南幼兒園不辦萬聖節活動 理由被家長推爆

華人第一位！台大電機校友劉國瑞獲選IEEE總裁

成功高中創校百年 重回艋舺清水巖「扛」桌椅回校

獎助中生代 科技部新推方案

文大新聞向學生罰款惹議 校方：學生幹部主張罰款

不只學英語的英語課程 聯經獨家引進「陪你讀書」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。