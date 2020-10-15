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為全國最狹長的鄉留老師 屏縣府建枋山地區教師宿舍
位於屏東縣西南方沿海的枋山鄉，鄉境呈現特殊狹長地形，南北長達30公里，東西寬卻僅數百公尺，是全國最狹長的鄉鎮，因教師每年流動比例高居於全台前段班，縣府為留住人才、穩定師資，繼從今年1月起爭取到每月3090元的偏鄉加給，再向教育部爭取補助偏遠地區宿舍計畫2784萬元，在廢校多年的加祿國小成功分班校地新建枋山地區教師集中宿舍，縣長潘孟安今主持動工儀式。
潘孟安說，縣政為解決偏鄉學校教師高流動率的問題不遺餘力，為讓位處於枋山地區的偏鄉學校教師多一個留下來的理由，縣府向國教署爭取補助經費，新建教師集中宿舍工程，規劃設置20間宿舍，其中16間單人宿舍、4間首長宿舍，並有交誼廳及餐廳空間，提供枋山鄉加祿國小、加祿國小枋山分校、內獅國小、楓港國小及楓林國小教師住宿使用，預定240個日曆天竣工。
他說，枋山鄉南北長達30公里，是全國最狹長鄉鎮，距離生活機能較便利的枋寮市區、車城市區都有20分鐘以上的車程，成功分班位處枋山鄉地理位置中心點，楓港、楓林及內獅國小皆在附近；興建教職員集中宿舍外，縣府也為恆春半島軍公教人員爭取納入偏鄉加給，增加留任偏鄉的意願，讓他們能安心盡力地教育在地的子弟。
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