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文大新聞向學生罰款惹議 校方：學生幹部主張罰款

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
文化大學。本報資料照片
文化大學。本報資料照片

媒體報導，文化大學新聞系郭姓教授這學期開媒體實習必修課，對遲交作業的學生開罰50到100元不等，造成經濟負擔。按照教育部的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，教師不得以罰款作為輔導管教的手段。文大校方對此表示，該門課罰則由學生自訂，而學生幹部堅持罰錢。文大處理師生事務一向遵守相關法規規定，也會要求課程老師多加注意，避免類似爭議再次發生。

文大表示，經了解，該門課為新聞系大三實習媒體課程，歷年來都由參與實習學生自行決定相關自治及自律條款，課程指導老師並不會介入，也並沒有因此而有任何分數的調整或介入。

文大也說，該課指導老師曾表示，已告知學生並不贊同罰錢，但學生幹部仍堅持罰錢才能自律，因此老師要求須取得所有學生簽名切結同意。如今既有學生表達不同意見，新聞系已通知全體廣播組實習媒體學生，請其重新規畫建立自治自律規定。

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